Napoli | Ancelotti tiene a rapporto i suoi | chiesto scatto d' orgoglio

I tabù che il Napoli di Ancelotti non è riuscito a rompere : C’è una curiosa statistica che mostra le difficoltà del Napoli di Ancelotti nello sfatare alcuni tabù dello scorso torneo. I (pochi) risultati negativi dello scorso anno (appena dieci) sono stati finora raramente ribaltati o migliorati dal Napoli 2018-19. Come se alcune partite fossero rimaste impresse nella mente e nelle gambe degli azzurri. Dando l’impressione che il Napoli contro certe squadre (siano esse piccole o grandi) ...

Sassuolo-Napoli - D. Ancelotti : “Bravi a riacciuffare il pareggio” : SASSUOLO NAPOLI 1-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Davide Ancelotti, figlio e vice di Carlo, allenatore del Napoli, ha parlato del pareggio contro il Sassuolo: “Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio. Il Sassuolo a inizio secondo tempo è andato in vantaggio meritatamente ma poi siamo […] L'articolo Sassuolo-Napoli, D. Ancelotti: “Bravi a riacciuffare il ...

Napoli - contro il Sassuolo Ancelotti non va oltre il pareggio : 1-1 - salva Insigne : Il Napoli non riesce a vincere sul campo del Sassuolo chiudendo con un pareggio e vede addirittura avvicinarsi pericolosamente le milanesi in classifica (il vantaggio sul Milan è comunque di sei punti). La rete che riequilibra la situazione tra l’altro arriva solo nel finale ad evitare quella che sa

Del Napoli di Sassuolo salviamo la fiducia di Ancelotti nella rosa : Anche nelle serate peggiori – e quella di Reggio Emilia è stata indubbiamente una delle peggiori prestazioni del Napoli – proviamo a salvare qualcosa. Citare il gol di Insigne è la cosa più semplice. In realtà salviamo il sangue freddo di Carlo Ancelotti. Che ha avuto la testa a Salisburgo e ha fatto giocare 45 minuti ciascuno a Chiriches e Luperto che saranno impegnati in Europa League per la squalifica di Maksimovic e ...

Uno dei più brutti Napoli di Ancelotti. Ma Insigne si sveglia ed evita la sconfitta col Sassuolo : 1-1 : Un lampo nel buio Nel buio di una domenica che sembrava da dimenticare – e per certi versi lo è – spunta il destro di Lorenzo Insigne che approfitta di un errore in area di Magnanelli e segna a modo, sul palo lontano. È l’86 esimo di una non partita che il Napoli sta perdendo in casa del Sassuolo. Sembrava un match avviato verso la sconfitta con la squadra di Ancelotti incapace di tirare in porta dopo il gol di Berardi al ...

Live Sassuolo-Napoli 0-0 Ancelotti con Insigne e Mertens : Dall'Europa League al campionato, continua il tour de force del Napoli impegnato questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sconfitti dalla Juventus al San Paolo, gli...

Napoli - Fabian Ruiz : “Ancelotti mi da tanta fiducia e lo ringrazio” : Napoli Fabian Ruiz – Fabian Ruiz è stato uno dei protagonisti indiscussi della gara d’andata contro il Salisburgo. Una prova altisonante che ha consacrato le qualità dello spagnolo e infatti, quest’ultimo, ha voluto ringraziare il tecnico Ancelotti per avergli dato fiducia sin dall’inizio della stagione: “Ho iniziato con un infortunio all’adduttore, poi Ancelotti mi ha dato […] L'articolo Napoli, Fabian ...

Morte Alberto Bucci : il messaggio di cordoglio del Napoli e di Carlo Ancelotti : Il mondo del Basket piange la scomparsa di Alberto Bucci, presidente della Virtus Bologna e grande amico di Carlo Ancelotti. Questo il messaggio del tecnico azzurro e della SSC Napoli. Tutto il Napoli, ...

Napoli - Ancelotti mischia le carte : in difesa Chiriches con Koulibaly? : C'era una volta il turn-over di coppa, con Walter Mazzarri ma anche, fino allo scorso anno, con Maurizio Sarri. Adesso, invece, Carlo Ancelotti mischierà le carte in campionato. Lo farà a partire da ...

Napolimania : Meret - inizia la rincorsa a Donnarumma. Ancelotti - l'insoddisfatto : Quattro gli interventi determinanti contro il Salisburgo: un gol subito al San Paolo avrebbe cambiato e pesato molto nell'economia della gara in Austria che, con questo stato dell'arte, dovrebbe ...