Isola dei Famosi | la decisione di Ariadna | l’eliminato e i nominati

Isola dei Famosi 2019 - scivolone della Gialappa's sulla moglie di Maddaloni : 'dovrebbe perdere qualche chilo' : scivolone in piena regola per la Gialappa's Band che durante l' , hanno fatto una battuta infelice riguardo la moglie di Marco Maddaloni . Il trio nel commentare l'arrivo di Romina sull'Isola, hanno ...

Isola dei Famosi 2019 - Alba Parietti contro Soleil : 'Dal basso si può salire - dall'alto si può solo scendere' : Soleil Sorgè è una dei leader più 'odiati' dell' Le polemiche della scora settimana sono ancora calde, con Soleil che ha utilizzato dei toni molto duri che non sono piaciuti in particolare ad Alba ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi - con le lacrime agli occhi - chiede scusa a Riccardo Fogli : Fabrizio Corona senza pietà ha colpito nel segno . La scorsa settimana ha sganciato una vera e propria bomba sull' Isola dei Famosi e gli effetti si sono visti immediatamente e per tutti i sette ...

L’Isola dei Famosi - Ariadna scoppia in lacrime : interviene la Marcuzzi : Ariadna Romero de L’Isola piange: la preoccupazione di Alessia Marcuzzi Quest’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 14 non è stata semplice per Ariadna Romero, la quale ha dapprima litigato con Soleil, e successivamente ha perso la sfida per diventare leader. Ma non è finita qua perchè poco fa Alessia Marcuzzi si è accorta che Ariadna, ad un certo punto, è scoppiata a piangere. Motivo per cui la conduttrice del reality show, ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli : «Ti devo chiedere scusa perchè non mi aspettavo la tua reazione» : Alessia si scusa con Riccardo Fogli La nona diretta dell’Isola dei Famosi 2019 inizia con le scuse di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli. Dopo il polverone degli ultimi giorni, la conduttrice romana ha sentito, infatti, l’esigenza di scusarsi con il naufrago per i modi in cui, la scorsa settimana, è stato trattato l’affaire legato al presunto tradimento della moglie Karin Trentini. Alessia, nei primissimi istanti della ...

Isola dei Famosi 2019 - nona puntata in diretta : tutti al televoto tranne Soleil. Stefano e Kaspar tornano sull’Isola che non c’è : Alessia Marcuzzi - nona puntata Isola dei Famosi 2019 Dopo la turbolenta settimana caratterizzata dal caso Fogli e tutto ciò che ne è seguito, l’Isola dei Famosi 2019 continua con la nona puntata. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della ...

