Il Web ha compiuto 30 anni | ma non è ancora lo strumento utile all’umanità che avrebbe

(Di martedì 12 marzo 2019) Il 26 febbraio il World Wide Web ha30, ma non èdiventato loal servizio dell’umanità che il suo inventore aveva sognato. Lo sottolinea lo stesso Tim Berners-Lee in una lettera aperta. Non è la prima volta che il creatore di Internet scende in campo, chiedendo una “Magna Carta per il Web” che sia capace di rendere la sua invenzione qualcosa di realmenteall’umanità, o scagliandosi contro i troll.Questa volta l’argomento di cui tratta Berners-Lee è la maturità di Internet, che nonostante l’età anagrafica tarda ad arrivare. Non per pigrizia, ma a causa di una gestione sbilanciata verso il ricavo di utili da parte delle aziende che lo gestiscono. Gestione che porta all’uso improprio dei dati sensibili degli utenti, e ai regolamenti dettati dai confini geografici, per un servizio che invece dovrebbe essere comune a tutti i ...

