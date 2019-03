Hardcore è la nuova modalità di Call of Duty | Black Ops 4 Blackout

eurogamer

(Di martedì 12 marzo 2019)out diofOps 4 si aggiorna con unadi gioco, riporta Eurogamer.net.Lasi chiamae ci rende la vita ancora più difficile disattivando tutti gli indicatori e gli aiuti a schermo.Si tratta di fatto di un nuovo livello di difficoltà di gioco, adatto per tutti coloro che sentono di poter osare di più e mettersi maggiormente alla prova. Giocando in questadunque sarà disattivato l'HUD assieme ad ogni indicatore esistente: armatura, veicoli, zombie e così via, lasciandoci in balia del nostro istinto di sopravvivenza.Leggi altro...

