Fridays for Future | Adoc allo sciopero globale contro il cambiamento climatico

Fridays for FUTURE : SAN SEVERO ADERISCE ALLO SCIOPERO GLOBALE PER IL CLIMA DEL 15 MARZO : Il fine è chiedere ai governi di tutto il mondo un impegno reale e concreto per contrastare l'emergenza CLIMAtica, nel rispetto degli accordi di Parigi della Cop21. L'ultimo rapporto IPCC delle ...

Clima - in Germania Steinmeiaer loda i ragazzi dei ‘Fridays for freedom’ : La maggioranza dei tedeschi vorrebbe che manifestassero fuori dall’orario scolastico. Ma oggi i giovanissimi dei “Fridays for future”, che manifestano per la protezione del Clima, hanno ottenuto la benedizione del presidente Frank-Walter Steinmeier, che li ha lodati senza riserve. “Molti adulti non hanno capito che mancano 5 minuti alla mezzanotte. Percio’ e’ cosi’ importante che vi facciate sentire su ...

Clima : oltre 100 città italiane scenderanno in piazza per i Fridays for Future : 100 città italiane hanno dato la loro adesione alle manifestazioni del Fridays For Future. Seguendo l’esempio di Greta Thunberg ed il suo movimento Global Climate Strike, scenderanno in piazza domani venerdì 8 marzo e il giorno 15 marzo. Si manifesterà insieme alle città di tutto il mondo, per un appuntamento che conta ormai quasi 1.000 città più o meno grandi del globo per una mobilitazione che, senza alcun simbolo di partito, chiede a ...

#FridaysForFuture Italia : oltre 50mila firme in 24 ore per la petizione su Change.org : Il movimento lanciato da Greta Thunberg per salvare il clima approda anche in Italia attraverso una petizione su Change.org...

Ambiente - a Empoli appuntamento con 'Fridays for Future' : Tra un sogno reale e un mondo possibile.a cura del'associazione culturale Playground "Come possono scienza-politici mangia-potere teste-di-piombo-governo due-mondi Capitalista-Imperialista Terzo-...

#FridaysForFuture - la battaglia di Greta : Il movimento globale studentesco che si sta organizzando, SchoolStrike4Climate, ha lanciato la 'chiamata' per manifestazioni di protesta in tutto il mondo per chiedere azioni urgenti a difesa del ...

Clima : “Fridays for future” domani in 24 città : Lo ‘sciopero per il Clima’ del venerdì continua: domani sono previste mobilitazioni in 24 città che sui social verranno raccontate con gli hashtag #FridaysForFuture e #ClimateStrike, gli stessi lanciati dalla giovane Greta Thunberg, nota per le sue manifestazioni regolari tenute davanti al Riksdag a Stoccolma per chiedere ai politici di cambiare direzione e affrontare il problema del cambiamento Climatico. Una mobilitazione partita ...