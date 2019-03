De Laurentiis abbandona la riunione per sediolini e maxischermi | «Mi avete rotto il…»

ilnapolista

(Di martedì 12 marzo 2019) È durato un’ora Aurelio Deè durato un’ora alla Mostra d’Oltremare allasuie sul posizionamento deiallo stadio San Paolo in vista delle Universiadi. Dese n’è andato anzitempo, ha sbattuto la porta e ha gridato: «Non vengo più, mi…». È inutile che aggiungiamo.Un’ora prima, invece, era stato insolitamente calmo nelle dichiarazioni su Insigne: «In Italia è un problema se sei un personaggio pubblico. Lasciate ai calciatori la possibilità democratica di esprimersi».In rappresentazione del Napoli è comunque rimasto allaEdo Decon l’assessore Borriello e il commissario straordinario per le Universiadi Basile.L'articolo Delaper: «Miil…» ...

