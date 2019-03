Dà fuoco all’auto con dentro l’ex moglie davanti a un liceo È caccia all’uomo a Reggio

lastampa

(Di martedì 12 marzo 2019) Un pregiudicato originario di Ercolano (Napoli), di cui non sono state rese le generalità, ha incendiato l’autocui si trovava la sua ex. L’episodio si è verificato nella zona sud diCalabria, nei pressi delartistico ”Frangipane”, poco dopo le 9, di fronte a numerosi studenti. La donna ha riportato gravi ustioni ma non s...

