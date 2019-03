Abarth 124 Rally - Aggiornata la Spider da corsa - VIDEO

quattroruote

(Di martedì 12 marzo 2019) L'ha aggiornato la versione dadella 124, intervenendo sulla meccanica della sportiva per renderla ancor più competitiva. Per lo sviluppo delle nuove tarature sono serviti oltre 5.000 km di collaudi che hanno permesso di migliorare le prestazioni e di semplificare la messa a punto della due porte, riducendo così il tempo di percorrenza per chilometro nelle prove speciali. Le prime due stagioni disputate dalla sportiva dello Scorpione sono servite per accumulare esperienza e raccogliere dati importanti per ulteriori evoluzioni: i nuovi aggiornamenti sono stati sviluppati dagli ingegneri dell'e collaudati da Alex Fiorio per rendere la 124 più facile da guidare, tanto per i piloti più esperti, quanto per i gentleman driver.Più facile ed efficace. L'affinamento della meccanica è partito dal propulsore. Grazie a un aggiornamento della centralina è stata ...

