Vita da pendolare… meglio con lo smartphone

cellulare-magazine

(Di lunedì 11 marzo 2019) ... il leader delle scommesse sportive offre la possibilità di accedere a pronostici sempre aggiornati sui principali sport come il basket o il calcio. Le possibilità di vincita ci sono e indovinare un ...

vicky__minaj : Sono sicura che la tipa seduta davanti a me in treno stia contravvenendo ad almeno cinquantasette regole della buon… - beliezus : RT @ratioetfuror: Fare dieci minuti di treno per arrivare all'università e dire 'la vita da pendolare è dura' è appropriazione culturale - ToHellwithArt : @AndreaSpanu6 Ora se non fai la tav è autarchia?! allora lo siamo da 30 anni... se fossi un pendolare che lavora a… -