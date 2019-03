Sindrome del cromosoma X fragile e test genetico preconcepimento

La responsabilità della serotonina nel disturbo bipolare e Sindrome maniacale : È considerato l'ormone della felicità, il fulcro attorno al quale ruotano i meccanismi alla base e delle possibili vie di guarigione dalla depressione. La serotonina deve essere disponibile a ...

Le grande bellezza delle ballerine con la Sindrome di Down : Le ballerine con la sindrome di DownLe ballerine con la sindrome di DownLe ballerine con la sindrome di DownLe ballerine con la sindrome di DownLe ballerine con la sindrome di Down«All’inizio ho fatto gli errori di molti: il buonismo, il tentativo di togliere le differenze partendo io da quell’ideale di perfezione che è la danza classica. Poi ho capito la loro bellezza, perché ognuno è diverso nel suo talento». Irene Stracciati è una danzatrice ...

Trattamento della Sindrome da iperstimolazione ovarica : La sindrome da iperstimolazione ovarica (OHSS) rappresenta un’esagerata risposta dell’ovaio alla terapia di induzione dell’ovulazione. Essa, infatti, si sviluppa soprattutto nel caso di superovulazione per fecondazione assistita e la sua incidenza è circa il 3-8% di tutti i cicli di terapia. Sebbene questa patologia si possa risolvere, nella maggior parte dei casi, nel corso di alcuni giorni, talvolta l’OHSS può diventare potenzialmente ...

Efficacia dell’ormone della crescita nel trattamento della Sindrome di Noonan con diverse caratteristiche genetiche : Una ricerca ha valutato la risposta al trattamento con ormone della crescita, in termini di accrescimento, in soggetti con la Sindrome di Noonan. I risultati hanno indicato che la cura è stata efficace nell’aumentare l’altezza e le concentrazioni nel sangue di IGF-1. La Sindrome di Noonan è caratterizzata da bassa statura, da modificazioni specifiche della conformazione del viso, da difetti congeniti del cuore, da anomalie delle ossa e da ...

Rischio di diabete di tipo 2 nelle persone con Sindrome dell’ovaio policistico : Una revisione della letteratura ha analizzato le pubblicazioni che hanno posto in relazione la Sindrome dell’ovaio policistico e il diabete di tipo 2. I risultati hanno indicato che la relazione fra le due malattie non riceve l’attenzione che merita e gli autori hanno proposto alcune soluzioni per suscitare maggiore interesse sull’argomento da parte degli specialisti. Molte volte nella medicina succede che alcune malattie, già di per sé ...

Sindrome del cuore infranto - scoperta nuova causa : cos’è e sintomi : Gli scienziati sono riusciti a scoprire una nuova causa dell’ormai tristemente famosa Sindrome del cuore infranto. Conosciuta anche con il nome di cardiomiopatia di Takotsubo, questa patologia è un rarissimo problema cardiaco caratterizzato da una disfunzione nel ventricolo sinistro che si manifesta dopo un forte stress emotivo, come ad esempio perdita di qualcuno che amiamo. Una ricerca pubblicata sulla rivista European Heart Journal è ...

La “Sindrome del cuore spezzato” non è solo un’espressione poetica : è una condizione clinica reale : Il pensiero corre subito alla poetica e alle vicissitudini amorose ma la “sindrome del cuore spezzato” è reale anche se si tratta di una patologia molto rara, questo è quanto ci conferma una ricerca dell’ospedale universitario di Zurigo pubblicata dalla rivista scientifica European Heart Journal. La particolare sindrome che si manifesta a seguito di un evento stressante o fortemente emotivo innesca un meccanismo cerebrale che ...

C'è Posta per te - i due ragazzi con Sindrome di Down presi di mira sul web : 'Sono del PD' : La puntata di ieri di "C'è Posta per te" è stata un altro tripudio in termini di ascolti, oltre il 30% di share. La prima storia che Maria De Filippi ha voluto sottoporre all'attenzione del pubblico è stata quella dei due ragazzi Claudio ed Enrico, entrambi affetti dalla sindrome di Down. Il loro sogno più grande era quello di incontrare il loro idolo Emma Marrone e poter cantare una canzone con lei. Attraverso un meccanismo di giochi e ...

Sindrome da Net Lag - quando la ricerca online della vacanza perfetta genera troppo stress : Ancor prima di un eventuale Jet Lag, dato da infinite traversate intercontinentali, il viaggiatore dei nostri tempi è costretto ad avere a che fare con un altro fastidio tutt’altro che da sottovalutare: il Net Lag, ovvero quella sensazione di nausea digitale data dall’ormai obbligatoria serpentina da un sito internet all’altro nel tentativo di organizzare la propria vacanza. Un disagio che colpisce soprattutto la ...

La fine dell’Isis e la Sindrome di accerchiamento dell’Iran : "Ci stiamo ritirando dopo una vittoria al 100% sul Califfato". In uno dei suoi ultimi, trionfali tweet Donald Trump chiede all'Europa di farsi carico di circa 800 miliziani dell'Isis fatti prigionieri dagli alleati combattenti curdi, altrimenti - minaccia - saranno liberati.Mentre gli Usa si apprestano appunto a definire l'annunciato ritiro di circa 2000 soldati dispiegati in Siria. Una richiesta, quella all'Europa, dai toni ultimativi se non ...

La Lazio e la Sindrome del 'golletto' : record di partite con una sola rete segnata. Ma c'è una spiegazione : Come riporta il Corriere dello Sport, ben in 14 partite i capitolini hanno segnato una sola rete e solo contro Frosinone ed Empoli , andata e ritorno, e Fiorentina questa è bastata per conquistare la ...

Le parole di Grillo : il circolo vizioso del Comma 22 e la Sindrome di Procuste - Cosa significano : Per criticare il voto sulla Piattaforma Rousseau sul caso Diciotti , Beppe Grillo ha ironizzato via Twitter scrivendo: «Se voti Sì vuol dire No. Se voti No vuol dire Sì. Siamo tra il Comma 22 e la ...