Riforma pensioni | Quota 100 | alla Camera in arrivo proposta per le donne

(Di lunedì 11 marzo 2019) Continuano i lavorisul cosiddetto decretone che entro il 29 marzo dovrà essere convertito in legge. Dopo le audizioni in Commissione Lavoro, infatti, l'iter parlamentare del maxi decreto unico entra nel vivo con un nuovo pacchetto di emendamenti presentati dLega inerenti a maggiori tutele per i disabili e altri nodi che restano ancora da sciogliere come le nuove agevolazioni previdenziali per le lavoratrici.Si punta a nuove tutele per disabili e famiglie numerose Stando alle proposte depositate dLega, si chiede maggiori tutele per i disabili gravi oltre al riconoscimento dei periodi di aspettativa non retribuita per i dipendenti della Pubblica Amministrazione. Da chiarire, inoltre, la scala di equivalenza per le famiglie numerose e per i disabili che passerebbe da 2,1 a 2,2. Stando a quanto riportato sul quotidiano "Il Corriere della Sera", il ...

