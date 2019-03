MotoGP | Dovizioso trionfa in Qatar forse

gqitalia

(Di lunedì 11 marzo 2019) L'inno di Mameli suona nella notte di Losail per festeggiare la vittoria di Andreanella prima gara stagionale del motomondiale. Il pilota della Ducati ha battuto in volata lo spagnolo Marquez, conquistando una gara che si è conclusa esattamente come quella di un anno fa. La stagione scorsa, infatti, il Dovi aveva battuto lo spagnolo al fotofinish per 27 millesimi, quest'anno a separarli i millesimi sono stati 23. Nulla, un battito di ciglia, ma tanto è bastato per veder sventolare il tricolore sul circuito di Losail per la tredicesima vittoria in Moto Gp del pilota forlivese.Vittoria congelata Tutto bello, almeno fino a quando non si è sparsa la notizia del reclamo di quattro team (Honda, Ktm, Suzuki e Aprilia), che hanno contestato un'appendice aerodinamica montata davanti alla ruota posteriore della Ducati. Secondo loro si è trattato di un'irregolarità che avrebbe dato ...

