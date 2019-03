Icardi non si presenta allo stadio per evitare polemiche | i compagni attendono chiarimenti

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) L'agente e moglie Wanda Nara è tornata a parlare ieri a Tiki Taka, esprimendosi in merito a tante situazioni sulle quali sussistono dubbi da parte della tifoseria. Sembra che l'assenza contro la Spal sia stata concordata con Marotta, e che la permanenza in nerazzurro non sia assolutamente in dubbio per ciò che riguarda il desiderio di Mauro. Presente anche una dichiarazione riguardo al problema al ginocchio, che conferma in qualche modo lo scetticismo di molti. A quanto pare con la società sono stati mossi passi da gigante, mancano però icon idi squadra.L'assenza con la Spal secondo l'argentina era prevista, al fine dilo scoppio di alcune inevitabili. Un accordo preso anticipatamente con l'amministratore delegato Beppe Marotta, per prevenire una situazione che poteva rivelarsi assolutamente deleteria. Ci si sarebbe ...

