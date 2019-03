La ministra della Salute,, a Repubblica ribadisce di essere "per principio all'delle vaccinazioni", tranne che per il morbillo, perché "c'è un'epidemia in atto" e quindi "bisogna mantenere l'". "L'è un fatto politico non scientifico",e per questo-dice"bisogna agire in base alle condizioni epidemiologiche". La "nuova legge sarà una normativa quadro basata sui dati epidemiologici del Piamno Nazionale e imporrà di immunizzarsi solo per le epidemie", ha aggiunto il ministro.(Di lunedì 11 marzo 2019)

TeresaBellanova : #vaccini #Salvini scrive alla ministra #Grillo per chiedere un decreto che non allontani i bambini non vaccinati da… - TelevideoRai101 : Grillo:vaccini, contraria ad obbligo - carolarosato : RT @intuslegens: Ha fatto la campagna elettorale spiegando che l'eccesso di #vaccini imposti dalla #Lorenzin era ingiustificabile. Poi, arr… -