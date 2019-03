Genoa vs Juventus | vivila alla grande con VISITpass!

Genoa-Juventus 17-03-2019 | Biglietti disponibili | Visitpass.it : 28ª gg Serie A TIM Genoa-Juventus, domenica 17 marzo 2019. Info Biglietti Genoa-Juventus ore 12.30. Scopri l’offerta VISITpass e acquista il tuo biglietto.E’ una partita tra due formazioni storiche della Serie A e che vede la Juventus al comando della classifica del campionato e sempre più vicina all’ottavo scudetto consecutivo, mentre il Genoa vuole regalare un successo storico ai propri tifosi. Dal punto di vista tecnico i ...

Juventus - Romero : “Bianconeri un top club - ma penso al Genoa” : Romero Juventus – Intervistato ai microfoni del Corriere dello Sport, Cristian Romero, difensore del Genoa, ha parlato delle indiscrezioni sull’interesse della Juventus partendo però dal racconto del suo arrivo al club rossoblù: “Mi ricordo la settimana prima dell’incontro: Juric mi aveva provato titolare, ma mi disse che non ero pronto per scendere in campo dall’inizio”. […] L'articolo Juventus, Romero: ...

Romero-Juventus - ci siamo! Contatti frequenti col Genoa : i dettagli : ROMERO JUVENTUS – La Juventus si appresta a definire la trattativa col Genoa per Cristian Romero.Le due società negli ultimi messi hanno trattato spesso, dall’affare Perin al colpo Sturaro e i Contatti tra di loro sono frequenti. Il difensoe argentino piace ai bianconeri già da tempo e vorebbero portarlo in bianconero già a luglio, ma […] More

Romero-Juventus - sorpresa : rinnovo con il Genoa. Ora cosa cambia? : ROMERO JUVENTUS- Come riportato da “SportItalia“, Romero sarebbe pronto a rinnovare il suo contratto con il Genoa. Un rinnovo che consentirà al difensore argentino di aumentare il proprio ingaggio passando a 700 mila euro a stagione. rinnovo contrattuale fino al 2023, ma che non cambierà praticamente nulla in chiave mercato. Di fatto, come noto, la […] More

La Juventus e lo strano caso delle plusvalenze - crescono i ‘sospetti’ : l’asse con il Genoa ed il precedente del Chievo : E’ sicuramente un momento delicato che riguarda la Juventus, il club bianconero deve fare i conti con qualche problema di troppo, insospettabile solo ad inizio stagione. Le ultime due partite hanno fatto suonare il campanello d’allarme per Massimiliano Allegri, debacle in Coppa Italia contro l’Atalanta e la clamorosa rimonta del Parma dopo il vantaggio di 3-1. Ma non è finita la Juventus deve fare i conti anche con ...

Juventus - Sturaro-Genoa è ufficiale. Che plusvalenza : 13 milioni! : Stefano Sturaro è un giocatore del Genoa. E questo già si sapeva da alcune settimane. La novità di oggi è che il centrocampista non si trasferirà in prestito alla corte di Preziosi, ma è stato ...

Operazione di mercato Juventus-Genoa - il clamoroso sospetto di Pistocchi : Maurizio Pistocchi è un giornalista che è abituato a non mandarle a dire, in particolar modo nel passato sono state tante le frecciate nei confronti della Juventus. Nelle ultime ore è finita nel mirino un’Operazione di mercato portata avanti dai bianconeri con il Genoa e che riguarda il trasferimento del centrocampista Sturaro. Al raggiungimento di alcune condizioni contrattuali è scattato l’obbligo di riscatto, nelle casse del ...

Juventus - il Genoa riscatta Sturaro : plusvalenza di 12 - 9 milioni : La Juventus ufficializza il riscatto da parte del Genoa di Stefano Sturaro. Dopo la cessione in prestito, è quindi già scattato l’obbligo di riscatto nell’operazione che ha portato il centrocampista in rossoblù. “Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo da […] L'articolo Juventus, il Genoa ...

Calciomercato Genoa - Sturaro : «La Juventus mi ha dato tantissimo» : E' uno dei club più importanti al mondo. Un'azienda collaudata che lavora perfettamente in ogni settore. Con loro ho imparato cosa vuol dire lavorare, vincere e sacrificarsi per un obiettivo, tutte ...

Genoa-Juventus - nuovo accordo per Favilli - : La Juventus ha ridefinito l'accordo con il Genoa per Andrea Favilli. In estate i bianconeri si erano accordati con il Grifone per il prestito per 5 milioni di euro con diritto di riscatto a 7 milioni. ...

Kouame - Romero - Zennaro : decolla l'alleanza mercato tra Genoa e Juventus : Ci sono rapporti che nascono per caso, che diventano sinergia e che si trasformano, quasi, in un patto di ferro. Tra Juve e Genoa funziona così da anni, con il perfezionamento di un grande idillio che ...

Juventus a +11 sul Napoli. Stasera Empoli-Genoa : La Lazio domina la partita, ma la Juve vince 2 a 1 all'Olimpico e va a +11 sul Napoli. Tutti i gol nel secondo tempo. Il vantaggio della Lazio su autogol di Emre Can, poi il pareggio di Cancelo e il ...

Juventus - risolto il giallo degli appunti di Paratici : nessuna lista di mercato - aveva incontrato il Genoa : Un biglietto di Paratici , direttore sportivo della Juve e un giallo che probabilmente ora ha una soluzione, soprattutto quello per ciò che riguarda il nome Savic . Ma andiamo per gradi e ...

Juventus cede Sturaro al Genoa : La Juventus Football Club ha risolto anticipatamente l'accordo con la società Sporting Clube de Portugal " Futebol SAD relativo al trasferimento temporaneo gratuito del calciatore Stefano Sturaro. ...