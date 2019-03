Arriva l' Atletico | Chiellini è impaziente

Seconda Categoria - Atletico Pezze bum bum Arriva la seconda vittoria : Un avvio scoppiettante sull'asse Mancini-Pertosa In cronaca biancazzurri più intraprendenti in avvio di gara con Pertosa più volte vicino alla marcatura che, comunque, giunge al 36' con Massimiliano ...

Juventus-Atletico Madrid - Arrivata la decisione dell’Uefa sul gesto di Simeone : La Uefa ha deciso di non squalificare l’allenatore argentino, comminandogli esclusivamente una multa di 20 mila euro Diego Simeone potrà sedersi in panchina all’Allianz Stadium il prossimo 12 marzo, data del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid. L’allenatore argentino non è stato squalificato dall’Uefa per il gesto arrivato subito dopo il primo gol dei colchoneros, ...

Giannichedda : 'La Juve ha la possibilità di Arrivare ai supplementari contro l'Atletico' : Giuliano Giannichedda, ex calciatore e ora allenatore, in un'intervista rilasciata alla trasmissione 'Sport Live Show', in onda su RMC, ha analizzato la vittoria della Juventus al San Paolo, senza dimenticare di fare il punto sui top club di Serie A. La probabile strategia contro l'Atletico Il tecnico ha evidenziato che il big match Napoli-Juventus è stato 'strano', perché falsato dalle espulsioni, per cui non si può capire il livello ...

Calciomercato Atletico Madrid - Arriva Morata : è ufficiale : Un anno e mezzo al Chelsea e ora il ritorno a Madrid, sponda Atletico. È ufficiale: Alvaro Morata torna in Spagna, in quella squadra affrontata tante volte da avversario nei derby con la maglia del ...

Inter - dall'Atletico Madrid Arriva Godin : Nel mercato dei parametri zero l'Inter sta per mettere a segno il primo colpo per giugno. Si tratta di Diego Godin capitano dell'Atletico Madrid . L'operazione non è chiusa, ma in dirittura di arrivo ...