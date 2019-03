Una norma umanista convertita in melma

Ecco perché Napoli-Juventus non sarà mai Una sfida normale : Nel momento in cui l?arbitro Rocchi ha tirato fuori il secondo cartellino rosso e ha espulso Pjanic è cominciata la partita del Napoli. Dieci contro dieci, finalmente ad armi pari,...

Juve - Allegri : addio ai social? Una cosa normale : "Trovo normale essere entrato sui social, altrettanto uscirne. Questo è un problema?". Massimiliano Allegri spiega così il suo addio ai social network alla vigilia della trasferta di campionato contro ...

Allegri : "L'addio ai social? E' Una cosa normale" : 'Trovo normale essere entrato sui social, altrettanto uscirne. Questo è un problema?'. Massimiliano Allegri spiega così il suo addio ai social network alla vigilia della trasferta di campionato contro ...

Juventus - Allegri : ''L'addio ai social? Una scelta normale - sorpreso dal clamore'' : TORINO - 'Non sono mai stato un grande seguace dei social, la trovo una cosa normale lasciarli. Come ci sono entrato, ne sono uscito. Mi ha meravigliato tutto questo clamore, il chiedersi cosa c'era ...

Una QUESTIONE NON PIU' TRASCURABILE : IL RIPRISTINO DELLA PREVALENZA DELLE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO SULLA NORMATIVA EUROPEA DI ROSALBA ... : ... certificando per un lungo periodo e cioè fino al 1989, data del suo abbattimento, la divisione del mondo tra ovest ed est, tra occidente e blocco sovietico. A soli 4 anni dalla caduta del Muro e la ...

'Nonnismo anche sui militari donna - ma c'è lacUna normativa' : Roma, 1 mar., askanews, - anche se 'non si segnalano casi significativi, né sotto il profilo quantitativo, né sotto quello della gravità' i reati legati al 'Nonnismo' nelle Forze armate resta un ...

"Nonnismo anche sui militari donna - ma c'è lacUna normativa" : Roma, 1 mar., askanews, - anche se "non si segnalano casi significativi, né sotto il profilo quantitativo, né sotto quello della gravità" i reati legati al "nonnismo" nelle Forze armate resta un ...

Nonnismo militare - il pg De Paolis : “Aumentano i casi di violenza contro le donne - urge colmare lacUna normativa” : “Poiché oggi nelle forze armate italiane sono presenti sempre più donne, gli atti di prevaricazione e di violenza che costituiscono il cosiddetto ‘Nonnismo‘ spesso si connettono e si associano con una finalità di carattere sessuale” e si avverte quindi “l’urgente necessità per il legislatore di provvedere alla regolamentazione di un settore nuovo nel quale è particolarmente avvertita la lacuna ...

Domenica Live - Chando Erik LUna su Manila Gorio : "Quello che è successo è Una cosa normale tra amici" : Chando Erik Luna, fidanzato (?) di Grecia Colmenares, in queste ore è stato al centro del gossip per alcune foto che lo mostrano in atteggiamenti complici e teneri con Manila Gorio. L'attrice di telenovelas ha deciso di non presenziare a Domenica Live ma il ragazzo ha, invece, fatto un video appositamente per la trasmissione condotta da Barbara d'Urso per minimizzare gli scatti apparsi in rete: ...

Tra il normale e l'inaspettato - il racconto della tranquilla vita di provincia sconvolta da Una nutria : "Che era? Non provai nemmeno a capire, in vero. Perché era lì? Mi sentivo come se il velo della realtà si fosse squarciato. Cosa era quel mostruoso ammasso organico informe di nervi muscoli e umori? E lo ripeto e lo confermo: il turbamento fu così dirompente, probabilmente, anche per via delle mie condizioni psicofisiche di quella mattina. Io provavo l'impatto derealizzante della visione di un assurdo. Un feto ...

Foibe : a Padova Una via intitolata a Norma Cossetto : Padova, 20 feb. (AdnKronos) - Una via intitolata a Norma Cossetto. Lo ha annunciato oggi il sindaco di Padova Sergio Giordani che spiega "Il nostro è un semplice gesto istituzionale che ne segue altri di molto più significativi. Mi riferisco ad esempio al conferimento a Norma Cossetto della laurea a

Crosetti : “Il Napoli è diventato Una buonissima squadra normale” : Nel consueto commento del lunedì su Repubblica, Maurizio Crosetti si sofferma anche sulla condizione del Napoli di Ancelotti. Anche la Juve se n’è andata da tanto e adesso di più, tredici punti sono una voragine, sono l’abisso, il Napoli ci vaga dentro e non sa più segnare, non sa più vincere, sbaglia per fretta e sfortuna, ormai è diventata una buonissima squadra normale. Ha perduto la scintilla e la grazia, è come un bravo attore alla ...

Mia Martini - l'intervista inedita : "Perché non posso essere Una persona normale? Nessuno ti vede per quello che sei" : Io sono Mia, film biografico su Mia Martini, è andato in onda in prima serata martedì 12 febbraio 2019 su Rai Uno. Da molte settimane, complice la messa in onda del biopic, i media sono tornati a focalizzare l'attenzione sulla cantante, prematuramente scomparsa il 14 maggio 1995 nella sua casa di Cardano al Campo, vicino a Varese.Alcuni mesi prima della tragica morte di Mia Martini, il 29 ottobre 1994, il giornalista Gabriele ...

Reddito e Quota 100 - arrivano le modifiche : Una norma per accelerare i concorsi pubblici : Vertice di maggioranza tra lunedì e martedì per scrivere gli emendamenti del governo al decretone, che regola Reddito di cittadinanza e il pensionamento anticipato con Quota 100. L'esecutivo, anche ...