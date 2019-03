Torino | Mazzarri | Dobbiamo provare ad arrivare il più in alto possibile

Torino - Mazzarri : 'Dobbiamo giocare a calcio - Belotti è da Nazionale' : Walter Mazzarri , allenatore del Torino , ha parlato a Sky Sport della vittoria in rimonta sul Frosinone: ' Dobbiamo giocare come la classifica dice, ossia giocando a calcio . Oggi il primo tempo non mi è piaciuto. Siamo andati in svantaggio su un piazzato. ...

Torino - Mazzarri : "Belotti vero leader - secondo tempo all'altezza" : La doppietta di Belotti fa sognare il Torino, che continua a marciare verso l'Europa espugnando il campo del Frosinone . Walter Mazzarri commenta così il 2-1 dello Stirpe: 'Il primo tempo mi ha fatto ...

Frosinone-Torino - le probabili formazioni : Mazzarri perde Aina : FROSINONE TORINO probabili formazioni – Tutto pronto per il match dello Stirpe Frosinone-Torino, valido per la 27° giornata di Serie A. Vediamo nel dettaglio le scelte dei tecnici Frosinone Torino probabili formazioni Frosinone-Torino, le scelte dei tecnici Nel Frosinone di Marco Baroni la squalifica di Cassata apre un problema a centrocampo. Per riempirlo, il tecnico toscano può scegliere […] L'articolo Frosinone-Torino, le probabili ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Affronteremo il Frosinone con rispetto» : Torino - Walter Mazzari , tecnico del Torino , ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia di campionato dove si andrà ad affrontare il Frosinone allo Stirpe. Queste le sue parole: " ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Frosinone? Massimo rispetto - servirà una gara al top» : Torino - " Dovremo essere al top per ottenere un risultato importante ". Comincia così Walter Mazzari , tecnico del Torino , nella consueta conferenza stampa di vigilia. "Sembra di ripetere sempre le ...

Torino - Cairo : "Faremo grandi cose. Mazzarri? Un grande allenatore" : Il Torino sogna. Quarantuno punti dopo 26 giornate danno carica ed entusiasmo a tutta la piazza e il presidente Urbano Cairo non nasconde la sua soddisfazione. 'Non voglio dire a che cosa puntiamo' ha ...

Torino - Cairo : "Faremo grandi cose. Mazzarri? Tecnico egregio" : Il Torino sogna. Quarantuno punti dopo 26 giornate danno carica ed entusiasmo a tutta la piazza e il presidente Urbano Cairo non nasconde la sua soddisfazione. 'Non voglio dire a che cosa puntiamo' ha ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Belotti meritava il gol da una vita» : Torino-CHIEVO 3-0: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A Serie A Torino Mazzarri Chievo Tutte le notizie di Torino insertAd, 'native',; , function, ,{ const daznConf = { "www\.

Torino - Mazzarri : 'Mi tengo solo il risultato'. Belotti : 'Scambierei i gol con l'Europa' : Una domenica importante e a suo modo storica per il Torino , che batte il Chievo 3-0, sale a 41 punti in classifica agganciando la Lazio ed è in piena zona Europa; tutto questo, nella giornata in cui ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Abbiamo sofferto come non mai» : Torino-CHIEVO 3-0: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A getReactions, '54089285', 'http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/Serie-a/Torino/2019/03/03-54089285/Serie_a_Torino_...

Torino - Mazzarri : "Vittoria sofferta ma fondamentale. Vogliamo essere ambiziosi" : Il Torino non si ferma e continua a inseguire una zona-Europa che da sogno sta diventando un obiettivo vero e proprio. Il 3-0 contro il Chievo permette alla squadra di Mazzarri di affiancare ...

Torino : Mazzarri non si fida del Chievo : Torino, 2 MAR - Una partita "insidiosa", nonostante la classifica, che il Torino vuole fare sua per allungare la striscia positiva e confermare il salto di qualità visto contro Napoli e Atalanta. ...

Torino : Mazzarri non si fida del Chievo : ANSA, - Torino, 2 MAR - Una partita "insidiosa", nonostante la classifica, che il Torino vuole fare sua per allungare la striscia positiva e confermare il salto di qualità visto contro Napoli e ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Guai a sottovalutare il Chievo» : SEGUI LIVE Torino-CHIEVO La cronaca Classifica Serie A getReactions, '54052311', 'http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/Serie-a/Torino/2019/03/02-54052311/Serie_a_Torino_Mazzarri_guai_a_...