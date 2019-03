Thuja | caratteristiche e proprietà

ideegreen

La Tuia occidentale ha un ulteriore nome, cedro bianco, ed è una conifera. Pur non essendo originaria dell'Europa è stata introdotta nel nostro continente già parecchio tempo fa. Per vedere le primedalle nostre parti dobbiamo tornare indietro al tempo di Francesco I, re di Francia (1515-1547). Un esemplare di questo genere era stato infatti piantato nel giardino di Fontainebleau, per puro scopo ornamentale. Più avanti, come vedremo questa pianta è stata utilizzata anche per trattare alcune patologie ma è importante precisare che risulta tossica, se impiegata per uso interno. Solo se utilizzata per uso esterno può essere un'ottima alleata per la nostra salute, in particolare per la cura di verruche e papillomi.