Tav, Giuseppe Conte: “Non sono un pagliaccio, non mi faccio influenzare”

(Di domenica 10 marzo 2019) Il Presidente del Consiglio torna sulla questione TAV e spiega il modo in cui ha "tenuto la linea" malgrado le pressioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Abbiamo parlato per cinque mesi agli italiani dell' analisi costi-benefici e poi la cestiniamo? Io nonun, non posso prendere in giro gli italiani".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...