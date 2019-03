Serie A Il Napoli non passa a Sassuolo | 1-1 e Juventus ora a 18 punti

Serie A - Sassuolo-Napoli 1-1 : Insigne risponde a Berardi : All.: Ancelotti Arbitro: Manganiello Marcatori: 7' st Berardi, S,, 41' st Insigne, N, Ammoniti: Ferrari, Pegolo, Bourabia , S,; Allan, Diawara , N, Espulsi: - LA CRONACA DEL MATCH

La Serie A è stata demolita : Napoli ko - Juve vola a +16. E Insigne "tradisce" i suoi : A questo punto, forse solo un cataclisma potrà sfilare alla Juventus il suo ottavo scudetto di fila. La vittoria del San Paolo, contro un Napoli che ha giocato per venti minuti in dieci - il tempo intercorso tra il rosso a Meret e quello a Pjanic - ha certificato la conquista pressoché matematica de

Napoli-Juventus 1-2 - Serie A : i bianconeri ipotecano lo scudetto. Insigne si divora il pareggio su rigore : La Juventus ha definitivamente messo le mani sullo scudetto, i bianconeri hanno sconfitto il Napoli per 2-1 nel big match della 26^ giornata della Serie A e ora vantano 16 punti di vantaggio proprio sui partenopei quando mancano dodici turni al termine della stagione. I Campioni d’Italia hanno espugnato il San Paolo al termine di uno scontro diretto vibrante e hanno confermato di essere i padroni del campionato. Massimiliano Allegri opta ...