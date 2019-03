10 marzo - IO MIA MOGLIE E IL MIRACOLO DI PUNTA CORSARA A NOVOLI | Lecce

8 marzo - i ritratti di 10 donne ai vertici dell'economia italiana : Dalla finanza alla moda, le storie di 10 donne che hanno guadagnato ruoli di primo piano. Ma i dati dicono che serviranno 54 anni per ridurre il gender gap

«Vado da mia madre e l’abbraccio forte». L’8 marzo delle millennials : L'8 marzo secondo le millennialsL'8 marzo secondo le millennialsL'8 marzo secondo le millennialsL'8 marzo secondo le millennialsL'8 marzo secondo le millennialsL'8 marzo secondo le millennialsL'8 marzo secondo le millennialsL'8 marzo secondo le millennialsL'8 marzo secondo le millennialsL'8 marzo secondo le millennials«Abbraccio forte mamma». Ilaria, 18 anni, romana, non ci pensa più di mezzo secondo. Quando premo invio su Whatsapp e le chiedo ...

8 marzo - i ritratti di 10 donne ai vertici dell’economia italiana : Ornella Barra - co-chief operating officer Walgreens Boots Alliance, Inc.Francesca Bellettini - ceo e presidente di Yves Saint LaurentSilvia Candiani - amministratore delegato Microsoft ItaliaAlessandra Losito – Pictet Wealth Management, Banca PictetNicoletta Luppi - vice presidente e general manager di Msd ItaliaMonica Mandelli - managing director KkrEmma Marcegaglia - presidente di EniMiuccia Prada - co-amministratore delegato di PradaPaola ...

Premio letterario Verbania for Women 2019 : le iniziative di Verbania si tinge di Rosa del 3 al 30 marzo. Premiazioni dei vincitori sabato 9 ... : ... grazie alla preziosa collaborazione di molte istituzioni e associazioni cittadine, un articolato programma di incontri per Verbania si tinge di Rosa , con spettacoli ed eventi. L'obiettivo è di ...

Isola eliminato del 4 marzo : Jeremias torna a casa - in nomination Luca - Ghezzal e Aaron : Una nuova puntata dell'Isola dei famosi è andata in onda ieri 4 marzo e dove abbiamo visto numerosi colpi di scena. A tenere banco la questione legata al presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli, con il naufrago che è stato costretto a subire le parole umilianti di Fabrizio Corona il quale, tramite un video messaggio, ha raccontato la sua verità sulla questione. eliminato dal gioco invece Jeremias Rodriguez il quale, dopo aver ...

All'Università degli Studi di Firenze il 5 e 6 marzo l'Hackathon "Prepararsi al futuro" sull'economia civile : l'Hackathon del 5 e 6 marzo sarà, infatti, un prezioso contributo in vista dell'avvicinamento al primo Festival Nazionale dell'Economia civile che si terrà dal 29 al 31 marzo si terrà a Firenze - nel ...

Jim Morrison - il 1 marzo 1969 l’arresto a Miami che segnò l’inizio della (sua) fine : Il 1 marzo è giornata importante nel mondo della musica rock. Oggi, nel 1973, i Pink Floyd davano alle stampe il capolavoro The Dark Side Of The Moon; i Nirvana, nel 1994, tenevano il loro ultimo concerto in assoluto (prima della scomparsa di Kurt Cobain), mentre a Londra nasceva Roger Daltrey, istrionico frontman degli Who che oggi compie 75 anni. Dall’altra parte dell’oceano, tanto per non mancare di consegnarsi alla storia, Jim ...

Astronomia - ecco la prima congiunzione di marzo : protagonisti Venere - Saturno - Luna e Giove [FOTO] : Oggi 1° Marzo 2019 il cielo ci ha riservato uno spettacolo: l’allineamento tra Venere, Saturno, la falce di Luna calante e Giove. La foto a corredo dell’articolo, scattata da Corrado Mascia al Poetto di Cagliari prima dell’alba, mostra la prima congiunzione del mese. L’evento, dal punto astronomico, non è insolito, ma è sempre affascinante e suggestivo. Astronomia: Equinozio di primavera e congiunzioni, ecco gli eventi ...

NBA 2019 - i risultati della notte (1° marzo). James Harden abbatte Miami con 58 punti - Warriors sconfitti dai Magic. 76ers battono Thunder in lotta : notte di emozioni, di sorprese e di partite lottate, quella che la NBA ha vissuto stanotte con sei partite in giro per i parquet d’America. Andiamo a vedere quali prestazioni individuali e quali di squadra hanno lasciato il segno in questo ulteriore passo d’avvicinamento ai playoff. A finire in copertina è ancora una volta lui, James Harden: la stella degli Houston Rockets contribuisce al successo per 121-118 sui Miami Heat con ...

Astronomia : Equinozio di Primavera e congiunzioni - ecco gli eventi di marzo 2019 : Marzo è un mese tipicamente instabile a livello atmosferico: ciò potrebbe essere d’ostacolo per le osservazioni, ma ciò difficilmente ci impedirà di godere degli eventi astronomici principali (o appuntamenti connessi) del mese. Nel dettaglio, vediamo cosa ci attende nel cielo del terzo mese del 2019. Il Sole si trova nella costellazione dell’Acquario fino al 12, poi entra nella costellazione dei Pesci. La durata del giorno aumenta di circa ...

'Casamia' in Carnia per un marzo all'insegna della musica : Continuano le residenze nell'ambito del Festival Casamia. L'Albergo Diffuso di Comeglians in questi giorni sta ospitando il catanese Marcello Cunsolo che si esibirà il 2 marzo all'ex-Latteria, alle 17.