Tasse locali a rischio aumento

Tasse locali - casa e spazzatura. Prelievo record di 9 miliardi in più : Di fatto la tassa sui rifiuti è diventata una patrimoniale occulta, come ci ricorda già nel titolo un recente studio della Banca d'Italia, a firma Messina, Savegnago e Sechi, Quaderni di economia e ...

Ragusa - caos Tasse locali : parla il sindaco : Ragusa è caos sulle tasse locali. Alle critiche del Movimento 5 stelle e di CasaPound risponde il sindaco Peppe Cassì. Le polemiche sulla scadenza

Moody's : "Fino a due mld di Tasse locali in più" : La rimozione del blocco delle aliquote locali e delle addizionali su Irap, Imu-Tasi e Irpef non sarà indolore per i cittadini

Moody's : Manovra - fino +2mld Tasse locali : 16.58 La rimozione del blocco delle aliquote locali e delle addizionali su Irap,Imu/ Tasi e Irpef, decisa con la Manovra del governo, permetterà agli enti locali "di raccogliere fino a due miliardi di entrate aggiuntive, pari al 10% dei loro margini correnti". Così Moody's. In un report si valuta positivamente la misura per il rating degli enti locali ricordando che "l'addizionale Irpef è ancora pari a zero in oltre la metà dei 7.954 comuni ...

Manovra - Tasse locali : un 2019 con il rischio aumenti : Più tasse per un miliardo di euro. Ecco il prezzo che i contribuenti italiani potrebbero pagare nel corso del 2019 per effetto della decisione del governo di lasciare mano libera a Comuni e Regioni in ...

Tasse locali - un 2019 con il rischio aumenti : di Michele Di Branco Più Tasse per un miliardo di euro. Ecco il prezzo che i contribuenti italiani potrebbero pagare nel corso del 2019 per effetto della decisione del governo di lasciare mano libera ...

Tra pensionati furiosi e incubo Tasse locali - Salvini non mette la faccia su una Manovra che non sente sua : "Presidente Conte, la informo che l'avaro di Moliere, come lei ha apostrofato i pensionati e poi, per correggersi, le sigle sindacali, è qui in aula. Glielo ripeta adesso, se ritiene…guardi, sono ...

Tasse più alte - ecco chi paga. Incognita imposte locali : ...4 miliardi, e saranno applicate su banche e assicurazioni, 5,6 miliardi,, su imprese in generale, 2,4 miliardi,, sul settore del gioco d'azzardo, 2,1 miliardi,, sui grandi gruppi dell'economia ...

Tasse più alte - ecco chi paga. Incognita imposte locali : ...4 miliardi, e saranno applicate su banche e assicurazioni , 5,6 miliardi, , su imprese in generale , 2,4 miliardi, , sul settore del gioco d'azzardo , 2,1 miliardi, , sui grandi gruppi dell'economia ...