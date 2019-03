Gubbio | oggi intitolazione della via a Guido Bonarelli

trgmedia

(Di sabato 9 marzo 2019) Interverranno al convegnojr., Archivio scientifico, sul tema 'Una passione per la vita, una vita per la scienza', Walter Alvarez, University of California, Berkeley, -...

tasteyourescape : Oggi a #Gubbio a respirare quell'#Umbria che mi piace! #tasteyourescape @iat_gubbio @UmbriaTourism @RegioneUmbria… - EPersonali : @EPersonali New Brand...new style...ALCOTT!!! Da oggi in esclusiva nel nostro punto vendita di Gubbio! #alcott… - FuorigiocoTrg : Stasera Torna 'Fuorigioco', ore 21, TRG: ospite il Ds eugubino Giuseppe Pannacci -