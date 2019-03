Fed | Powell | serve ' pazienza' su tassi

Fed. Powell - no interventi su tassi ora : 04.45 Non è necessario intervenire sui tassi al momento, nulla nelle prospettive economiche richiede una risposta immediata da parte della Fed. Lo afferma Jerome Powell, ribadendo la necessità di un approccio basato sulla 'pazienza' da parte della Banca centrale. Una pazienza dovuta ora, spiega il presidente della Fed, all'inflazione debole. La Banca deve attendere e vedere gli sviluppi per decidere sui tassi, aggiunge Powell.

Trump attacca la Fed sui tassi e Powell potrebbe tornare a stampare dollari : Il 2020 sarà un anno elettorale, con Trump a cercare la rielezione e la pressione sulla Fed salirà decisamente, affinché eviti in ogni modo che l'economia americana cada in recessione. Al resto del ...

Fed - Powell : outlook economia favorevole - sfide esterne Cina ed Europa con Brexit : Focus sull'audizione del presidente della Fed Jerome Powell alla Commissione del Senato Usa. Powell ha definito 'favorevole' l'outlook dell'economia americana, pur parlando delle minacce esterne, rappresentate dalla Cina, con la guerra commerciale, e l'Europa, con le incertezze sulla Brexit,.

Powell - Fed - vede 'segnali contraddittori' per l'economia Usa : Secondo Jerome Powell, l'economia Usa rimane in buona salute ma il chairman della Federal Reserve, Fed, ha comunque ammonito sui rischi di venti contrari alla ripresa. Powell, parlando martedì davanti al Senate Banking ...

Powell : Fed ancora paziente sui tassi : 23.27 Il presidente della Fed, Jerome Powell, conferma che la Federal Reserve sarà "paziente" su eventuali futuri rialzi dei tassi di interesse. E valuta favo-revolmente l'andamento dell'economia Usa, nonostante i "segnali contrastanti" osservati negli ultimi mesi. Ma, parlando davanti al Congresso, avverte: la Brexit e i rischi di una guerra commerciale stanno creando un' incertezza che incide anche sull'economia. I mercati finanziari sono ...

Fed - Powell : resteremo 'pazienti' - anche se l'economia è solida : 'Segnali contraddittori e correnti incrociate' sui futuri sviluppi dell'economia hanno bloccato la decisione di compiere nuovi rialzi dei tassi: lo ha dichiarato il presidente della Fed Jerome Powell, intervenuto presso la commissione Banking del Senato Usa. Secondo ...

Powell - Fed - : rischi dall'estero 'particolarmente rilevanti' : New York, 26 feb., askanews, - I rischi provenienti dall'estero 'sono ora particolarmente rilevanti'. Lo ha detto Jerome Powell, governatore della Federal Reserve, nel corso della sua testimonianza ...

Usa - Powell conferma approccio "paziente" Fed nonostante crescita "solida" : I rischi in aumento e i recenti dati economici più deboli non dovrebbero peggiorare la prospettiva di una solida crescita dell'economia statunitense nel 2019, ma la Fed rimarrà 'paziente' per quanto riguarda ulteriori aumenti dei tassi d'interesse.

Powell - Fed - : rischi dall'estero "particolarmente rilevanti" : ... ha sottolineato quelli in atto "in Cina e in Europa".Secondo il governatore, i maggiori rischi per l'outlook statunitense sono legati proprio al rallentamento dell'economia mondiale. Parlando di ...

Fed - Powell : economia Usa ok - ma debito su rotta insostenibile : New York, 26 feb., askanews, - L'economia statunitense è in buona salute, con un outlook 'favorevole', ma 'negli ultimi mesi abbiamo osservato segnali contrastanti'. Lo ha affermato Jerome Powell, il governatore della Federal Reserve,...

Powell - Fed - : rischi dall'economia globale - soprattutto Europa e Cina : La precedente testimonianza semestrale, avvenuta lo scorso luglio , era avvenuta in circostanze diverse e più favorevoli: l'economia appariva robusta, la graduale manovra di rialzi dei tassi di ...

Powell - Fed : confermata la politica 'wait and see' : Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha testimoniato davanti al Congresso, sottolineando come l'economia degli Stati Uniti rimanga forte, ma sia sottoposta a "correnti incrociate e segnali contrastanti". L'istituto centrale sta osservando la situazione nella sua evoluzione ed è pronta ad ...

Jerome Powell - Fed - : "Pronti a intervenire per adeguare riduzione bilancio" : Ci sono venti contrari ma la Fed è pronta a "aggiustare" lo svolgimento del bilancio se necessario. Così il presidente della Fed Jerome Powell nella sua testimonianza semestrale al Congresso.

Tassi Fed : il vice di Powell rassicura i mercati. No rialzi ora : ... disoccupazione e inflazione - dovrebbe evolvere in maniera sorprendente, uno scenario al momento non attule dal momento che l'economia statunitense è in buono stato di salute e le pressioni sui ...