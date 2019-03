Di Maio | Interdetto da Salvini | ha messo in discussione governo

Caos Tav - Di Maio : «Interdetto dalla Lega che ha messo in discussione il governo» : Il vicepremier: «Ci vuole serietà. Non è questione di chi vince, non è una sfida, devono vincere gli italiani»

Governo : difficoltà senza precedenti - Di Maio : 'Lega mi ha lasciato interdetto' (VIDEO) : Che quella tra Lega e Movimento Cinque Stelle potesse essere una convivenza difficile era una cosa ampiamente preventivabile. In pochi avrebbero scommesso che si sarebbe potuti andare avanti per dieci mesi, ma a cementare due realtà fortemente eterogenee ci sono sempre stati due aspetti predominanti: un contratto sul programma firmato dalle due componenti e il rapporto personale abbastanza solido tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Nelle ultime ...

Tav - Luigi Di Maio : "Sono rimasto interdetto quando la Lega ha messo in discussione il governo" : "Sono rimasto interdetto del fatto che la Lega abbia messo in discussione addirittura il Governo, Legandolo alla Torino Lione". È la prima replica di Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, alle parole di Matteo Salvini, che ha rinviato a lunedì il confronto sulla Tav, prendendo la via di Milano. "Abbiamo commissionato l'analisi costi-benefici che ha confermato che la ridiscussione del progetto non era ideologica, ma ...