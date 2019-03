Arabi alla Scala | governo muto E il sindaco ora difende Pereira

Ipotesi Arabia Saudita nel cda del Teatro alla Scala - lo sdegno è bipartisan : Tuttavia, l'opportunità di far entrare l'Arabia Saudita in uno dei luoghi simbolo della cultura italiana, riconosciuto a livello mondiale, ha indispettito molte personalità della politica lungo tutto ...

Lite in famiglia ad Agropoli : allertati i cArabinieri - allarme rientrato : Approfondimenti Lite familiare a Giffoni, inseguimento e spari contro l'auto del nipote: un arresto e 2 denunce 7 marzo 2019 Accesa Lite, nel pomeriggio, ad Agropoli, in via Apone . Come riporta ...

L’Arabia Saudita vuole entrare nel Teatro alla Scala : Il paese accusato di violare sistematicamente i diritti umani è pronto a versare 15 milioni di euro al Teatro: è un'idea molto sostenuta dalla Lega, ma che non piace a tutti

Arabia Saudita alla Scala - perché i porti si possono chiudere e i teatri no : (Foto: Stefano Porta/Lapresse) Pecunia non olet. Neanche alla Milano che sfila per i diritti di tutti e si oppone al governo giallobruno e alle politiche della Lega di Matteo Salvini. A quanto pare, stando a un’indiscrezione pubblicata da Repubblica, l’Arabia Saudita potrebbe entrare nell’assemblea dei soci del Teatro alla Scala grazie a una donazione di 15 milioni di euro. Si riannodano insomma i legami con l’ultimo caso che ha fatto ...

Arabia Suadita alla Scala - perché i porti si possono chiudere e i teatri no : (Foto: Stefano Porta/Lapresse) Pecunia non olet. Neanche alla Milano che sfila per i diritti di tutti e si oppone al governo giallobruno e alle politiche della Lega di Matteo Salvini. A quanto pare, stando a un’indiscrezione pubblicata da Repubblica, l’Arabia Saudita potrebbe entrare nell’assemblea dei soci del Teatro alla Scala grazie a una donazione di 15 milioni di euro. Si riannodano insomma i legami con l’ultimo caso che ha fatto ...

La Scala - l’Arabia pronta a un maxi-finanziamento (e diventare socia). La commissione Ue per i diritti umani : “Schiaffo alla Milano dei diritti” : l’Arabia Saudita potrebbe entrare nelll’assemblea dei soci del Teatro alla Scala con una donazione di 15 milioni di euro: l’indiscrezione, apparsa su Repubblica, scatena ora la politica, un po’ come era successo con la finale di Supercoppa italiana di calcio. Maurizio Gasparri (Forza Italia) ha presentato un’interrogazione al ministro della Cultura Alberto Bonisoli. Il presidente della commissione diritti umani del Parlamento ...

Occhio alla banda del finto cArabiniere : Tentata rapina a Lainate: ad agire una banda composta da tre uomini (che sono riusciti a fuggire). I fatti

Malato da giorni - al freddo e senza cibo : salvato dalla telefonata ai cArabinieri : Che ci fosse qualcosa che davvero non andava il centralinista dei carabinieri lo ha intuito appena ha risposto al telefono del 112: 'Pronto scusi se vi chiamo, ma sono solo a casa, al freddo perché ...

Maltempo Campania : 5 persone bloccate dalla neve e poi tratte in salvo dai CArabinieri : In due diversi interventi, i Carabinieri della Compagnia di Montella (Avellino) hanno tratto in salvo cinque persone bloccate sui Monti Picentini dalla neve e dal ghiaccio, a bordo delle loro auto. I militari, intervenuti dopo l’allarme lanciato alla Centrale operativa dell’Arma senza pero’ che venisse precisata la posizione, hanno battuto per due chilometri a piedi la strada che collega l’Altopiano del Laceno al comune ...

Roma : gettano via droga alla vista dei CArabinieri - in manette 2 spacciatori : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Prenestina hanno arrestato due pusher Romani, un 16enne e un 40enne entrambi con precedenti, sorpresi durante un controllo scattato in via Cittanova d’Istria, zona Villa Gordiani, in possesso di un panetto di hashish di circa 100 gr. I due, alla vista della pattuglia dell’Arma, hanno tentato di disfarsi della droga gettandola a terra, ma il panetto e’ stato recuperato e i due soci ...

Genitori litigano in strada davanti alla bimba : chiamati i cArabinieri a Mosso : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Genitori litigano in strada ...

Tifoso cade dalla ringhiera durante la partita - trasferimento a Bari in ambulanza : nessun danno irrepArabile : Buone notizie per Nicola, il Tifoso del Bari che domenica scorsa è precipitato dagli spalti mentre esultava per il gol della sua squadra del cuore. Proprio in queste ore, infatti, dalla terapia ...

Omicidio di Serena Mollicone : il maresciallo dei cArabinieri - il figlio e la moglie incastrati dalla perizia : Serena Mollicone uccisa in caserma. Nel corso di una lite sbattuta con la testa contro una porta dell?alloggio di servizio dell?ex maresciallo della stazione di Arce. E? stata...

Serena Mollicone : il maresciallo dei cArabinieri - il figlio e la moglie incastrati dalla perizia : uccisa in caserma. Nel corso di una lite sbattuta con la testa contro una porta dell'alloggio di servizio dell'ex maresciallo della stazione di Arce. E' stata depositata, nella giornata di lunedì, l'...