Vercelli | Simona Rocca | lenti miglioramenti

Bruciata in auto a Vercelli - tre ore di intervento al Cto di Torino : Simona resta grave : Tre ore di intervento al centro grandi ustionati dell'ospedale Cto di Torino per Simona Rocca, la donna di 40 anni data alle fiamme da uno stalker nel parcheggio dell’Oviesse di Vercelli . La prognosi è ancora riservata. La vittima ha riportato ustioni sul 45% del corpo, il 10% delle quali di terzo grado.Continua a leggere

Vercelli - Simona Rocca bruciata da uno stalker : con il marito l'aveva denunciato tre volte : Aveva il divieto di avvicinarsi alla donna, ma i carabinieri non avevano potuto notificargli il provvedimento perché irreperibile. Mario D'Uonno, 53 anni, ex guardia giurata, feroce stalker che ha tentato di uccidere la sua vittima, Simona Rocca, di 40 anni, interrogato in Questura ha parlato di 'raptus'. Ma su Facebook aveva annunciato: "Ti manderò all’inferno, fosse l’ultima cosa che faccio". Con un'azione pianificata, ha ridotto in condizioni ...