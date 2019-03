Riscatto laurea agevolato | potranno usufruirne gli under 45

Blastingnews

(Di venerdì 8 marzo 2019) L'Inps ha pubblicato la Circolare 5 marzo 2019 n°36 che fornisce le istruzioni aggiornate per la compilazione delle domande didegli anni diai fini contributivi e pensionistici, in particolare per i lavoratori cosiddetti45. Anche se il limite anagrafico dei 45 anni potrebbe essere presto eliminato del tutto. Infatti, come riferisce "Il Sole24ore" sarebbe stato raggiunto all'interno della maggioranza di Governo giallo- verde l'accordo sull'emendamento presentato dalla Lega di Matteo Salvini per elminare il limite anagrafico. La Circolare Inps appena pubblicata recepisce le disposizioni contenute all'articolo 20, comma 6, del Decreto - Legge n°4 del 2019, quello che istituisce il Reddito di Cittadinanza e Quota 100.Cosa prevede la Circolare Inps In attesa che venga definitivamente approvato l'emendamento proposto dalla Lega di Matteo Salvini, la normativa ...

