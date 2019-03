Riscatto laurea agevolato 2019 | via alle domande | le istruzioni Inps

leggioggi

(Di venerdì 8 marzo 2019) È un via di fattoper ilquello che ha dato ieri l’con la sua nuova circolare e il messaggio sulle nuoveper ildei periodi non coperti da contribuzione.Come riporta lo stesso Istituto, per il triennio-2021 è stato introdotto, in via sperimentale, un nuovo istituto diriferito ai periodi non coperti da contribuzione. È stata, inoltre, definita una diversa modalità di calcolo dell’onere didei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del 45esimo anno di età.La circolare5 marzo, n. 36 fornisce leper l’applicazione del beneficio, descrive i soggetti interessati, la durata del periodo riscattato e i requisiti che permettono di conseguire l’anzianità contributiva necessaria per accedere alla ...

sole24ore : Laurea, il riscatto è agevolato anche per chi ha contributi prima del 1996 - orlandoanto87 : Riscatto laurea agevolato. Inps dirama le istruzioni. Saldi in arrivo - sanmori : Per chi volesse riscattare gli anni di laurea.... -