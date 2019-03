Forte interesse per Sanofi

Forte interesse per Enagas : Chiusura del 7 marzo Brilla la società energetica spagnola , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , che chiude la seduta con un aumento del 2,78%. Operatività odierna: Su questi prezzi fissati a 25,54 ...

Forte interesse per Banca Farmafactoring : Chiusura del 6 marzo Rialzo marcato per Banca Farmafactoring , tra i componenti del FTSE Italia All-Share , che archivia la sessione in utile dello 0,66% sui valori precedenti. Operatività odierna: ...

Forte interesse per Recordati : Chiusura del 4 marzo Brilla il gruppo farmaceutico , tra i titoli dell'indice FTSE MIB , che chiude la seduta con un aumento dell'1,62%. Operatività odierna: Il quadro tecnico evidenzia una ...

Forte interesse per Hermes : Chiusura del 4 marzo Rialzo marcato per la maison di moda francese , tra i componenti del CAC40 , che archivia la sessione in utile dello 0,57% sui valori precedenti. Operatività odierna: ...

Forte interesse per Publicis Groupe : Chiusura del 28 febbraio Brilla il colosso della pubblicità francese , tra i titoli dell'indice CAC40 , che chiude la seduta con un aumento dell'1,63%. Operatività odierna: Il quadro tecnico di ...

Forte interesse per Diasorin : Chiusura del 28 febbraio Rialzo marcato per l' azienda produttrice di apparati diagnostici , tra i componenti del FTSE MIB , che archivia la sessione in utile dello 0,58% sui valori precedenti. ...

Forte interesse per Grifols : Chiusura del 26 febbraio Brilla la società farmaceutica e chimica spagnola , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , che chiude la seduta con un aumento del 2,82%. Operatività odierna: A livello operativo, ...

Lavrov : Russia ha interesse in una UE Forte e indipendente - : ... il desiderio di indipendenza, autosufficienza e sovranità dell'UE in materia di difesa e sicurezza è naturale e generalmente positivo in termini di rafforzamento della multipolarità del mondo". "...

Forte interesse per STMicroelectronics : Chiusura del 12 febbraio Brilla l' azienda italo-francese di semiconduttori , tra i titoli dell'indice FTSE MIB , che chiude la seduta con un aumento del 5,39%. Operatività odierna: Dal punto di vista ...

Dalla Cina Forte interesse turistico per Italia e Toscana : “Merito di una accoglienza di alta qualità” : Firenze, 8 febbraio 2019 – La Cina è in testa alle classifiche per il numero di viaggiatori nel mondo, e nel solo 2017 sono stati ben 129 milioni i turisti cinesi. Nei prossimi 5 anni saranno 700 milioni i turisti cinesi nel mondo, di cui si stima oltre 21 milioni arriveranno in Europa, e di questi oltre [...]

S&P - Brexit : Ue e UK hanno Forte interesse ad evitare un no-deal : La Gran Bretagna e l'Unione europea hanno "un forte interesse" ad evitare un no-deal per la Brexit che danneggerebbe le prospettive per il rating sovrano. A dirlo Standard & Poor's in un report ...

Forte interesse per Unilever : Chiusura del 29 gennaio Brilla Unilever , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che chiude la seduta con un aumento del 2,18%. Operatività odierna: Dal punto di vista operativo, il titolo ha ...

Condotte - Passera : "Forte interesse in cordata da parte di Illimity" : Illimity è fortemente interessata a prendere parte, in cordata , a un' operazione di risanamento di Condotte . Dopo le indiscrezioni stampa su un interesse congiunto di Illimity, Oxy Vapital e ...

Forte interesse per Intesa Sanpaolo : Chiusura del 16 gennaio Brilla il colosso creditizio , tra i titoli dell'indice FTSE MIB , che chiude la seduta con un aumento del 3,73%. Operatività odierna: A livello operativo, si evidenzia l'...