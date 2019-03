Facebook sta rinnovando la sua app per Android | guardate com’è bella tutta bianca

8 marzo 2019 : festa della donna - post e aforismi Facebook : 8 marzo 2019: festa della donna, post e aforismi Facebook Come tutti sappiamo, l‘8 marzo 2019 si celebra la festa della donna. Negli anni passati questa data è stata collegata ad un tragico incendio nel 1908. In realtà da tempo è stata smentita questa storia e ed al momento non si conoscono le motivazioni legate a questa data. La festa della donna ha lo scopo di ricordare la conquista dei diritti politici, sociali ed economici delle ...

Facebook - WhatsApp e Instagram insieme : Mark Zuckerberg annuncia di stare lavorando ad una piattaforma unica di messaggistica. Facebook, WhatsApp e Instagram insieme

5 messaggi originali per la Festa della Donna da inviare su Facebook e WhatsApp : Come rendere omaggio alle donne nel giorno della loro Festa? Tante sono le festeggiate che si aspettano di ricevere un mazzo di mimose con in allegato un biglietto di auguri oppure un sms, un messaggio via WhatsApp o un post su Facebook e Twitter. In questo articolo è possibile trovare delle frasi originali, simpatiche e dolci per stupire le donne del proprio cuore.

8 Marzo - Buona Festa della Donna : ecco le CITAZIONI e le FRASI più divertenti e significative per gli auguri su Facebook e WhatsApp : La Festa della Donna, che tradizionalmente si festeggia, a livello internazionale, l’8 Marzo, è dedicata alle lotte che sono state portate avanti dalle donne, alle loro conquiste. Per celebrare l’occasione, proponiamo di seguito una selezione di CITAZIONI e FRASI da condividere su WhatsApp, Facebook e tutti i principali social network per fare degli auguri che difficilmente saranno dimenticati! Tanti auguri ad una Donna che sa ...

8 Marzo - Buona Festa della Donna : ecco i VIDEO più simpatici e significativi per gli auguri su Facebook e WhatsApp : La Festa della Donna è dedicata alle lotte portate avanti dalle donne, alle loro conquiste sul piano dei diritti, senza mai dimenticare le discriminazioni e le violenze di cui sono vittime in molte parti del mondo ancora oggi. Per festeggiare il mondo femminile, ma anche per riflettere sull’importanza della ricorrenza, è quasi d’obbligo condividere frasi, immagini e VIDEO con le donne della nostra vita, per fare degli auguri. ecco di ...

8 Marzo 2019 - Buona Festa della Donna : ecco le IMMAGINI e le GIF più belle per gli auguri su Facebook e WhatsApp : 1/50 ...

Maxi-sconto di pena per ‘tempesta emotiva’ - su Facebook minacce e insulti all’avvocato dell’assassino : minacce e pesanti insulti stanno rimbalzando sulle bacheche Facebook all'indirizzo di Monica Castiglioni, avvocato di Michele Castaldo, l'uomo a cui la corte d'appello di Bologna ha dimezzato la pena per aver ucciso la compagna. La sentenza di condanna a 16 anni per l'omicidio di Olga Matei è stata oggetto di dure critiche anche dalla stampa e dai movimenti e dalle associazioni contro la violenza di genere.Continua a leggere

Facebook si fonde con Instagram e Whatsapp per proteggere la privacy : privacy first. Con queste due parole l'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, ha deciso di rivoltare la propria creatura come un calzino, provando a tirarla fuori dalle sabbie mobili in cui è finita dopo lo scandalo dovuto a Cambridge Analytica. Il social network per eccellenza vuole cambiare registro: se per 15 anni ha impostato il proprio business sulla raccolta dei dati degli utenti, la profilazione degli account e la ...

Zuckerberg : il futuro di Facebook sta nei messaggi privati : Il futuro di Facebook sta nel privato. In un post pubblicato sul suo profilo, Mark Zuckerberg ha scritto che il gruppo potrebbe criptare le conversazioni della maggior parte del suo servizio di messaggistica, chiaro segnale che il colosso mondiale del social network punta a sviluppare le chat private. "Lavorare per incrementare e criptare le conversazioni private è la cosa giusta da fare", ha detto Zuckerberg, senza fornire dettagli di un piano ...

Ecco come cambierà Facebook per Zuckerberg : privacy e interoperabilità con WhatsApp - Instagram e Messenger : Mark Zuckerberg delinea il futuro di Facebook e delle piattaforme di messaggistica istantanea, che si sposteranno verso una maggiore sicurezza. L'articolo Ecco come cambierà Facebook per Zuckerberg: privacy e interoperabilità con WhatsApp, Instagram e Messenger proviene da TuttoAndroid.

Zuckerberg vara lo scambio diretto di messaggi tra Facebook - Whatsapp e Instagram : Mark Zuckerberg, al timone di Facebook In un lungo post incentrato sulla privacy Mark Zuckerberg ha annunciato l’intenzione di rendere possibile la comunicazione tra le differenti app di messaggistica dei social network che possiede. Gli utenti di Whatsapp, Instagram Direct e Facebook Messenger potranno comunicare tra loro indipendentemente dalla piattaforma usata. Il fondatore del più importante social network al mondo conferma così le ...

Zuckerberg : il futuro di Facebook sta nei messaggi privati : Menlo Park, 6 mar., askanews, - Il futuro di Facebook sta nel privato. In un post pubblicato sul suo profilo, Mark Zuckerberg ha scritto che il gruppo potrebbe criptare le conversazioni della maggior ...

Rivoluzione Facebook : privacy blindata e unione con WhatsApp e Instagram : Il futuro di Facebook Inc. 2.0 sembra tracciato. E poggia le sue fondamenta sulla crittografia e sulla connessione fra le diverse App della galassia Zuckerberg...

Essere invisibile su Facebook e Instagram - come fare? Una piccola guida : Nomi vietati nel mondo: non puoi chiamare tuo figlio come vuoi Un abito da sposa abbandonato sul Vesuvio, quale storia nasconde? La punta del cono gelato, meglio non mangiarla: ecco perché Le Drag ...