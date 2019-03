Cucchi | pm | carabinieri avevano relazione segreta sull' autopsia

Caso Cucchi - il pm : carabinieri avevano una relazione segreta sull'autopsia : «Il comando provinciale e il gruppo Roma sapevano. I dati non permettevano di individuare con esattezza le cause della morte»

Casi Cucchi e Mollicone - se dobbiamo avere paura dei carabinieri : Ieri si è aperta l’udienza alla Corte d’Assise per la morte di Stefano Cucchi. Cinque carabinieri sono imputati per falso e per i depistaggi legati alle condizioni di salute del ragazzo. Il pm Giovanni Musarò ha usato parole dure: “È stata una partita truccata, giocata sulle spalle di una famiglia. Qui è in gioco la credibilità di un intero sistema”. Il suo riferimento è alle oltre 900 pagine di documenti presentati dall’accusa nei confronti ...

Roma : ex comandante Carabinieri in aula per testimonianza Cucchi : Roma – Il comandante interregionale dei Carabinieri, il generale di Corpo d’Armata Vittorio Tomasone, viene ascoltato a Roma in Corte d’Assise nell’ambito del nuovo filone di inchiesta sui falsi e sui depistaggi legati alle condizioni di salute di Stefano Cucchi, il 32enne geometra arrestato la notte tra il 15 e il 16 ottobre del 2009 per droga e deceduto sei giorni dopo all’ospedale Sandro Pertini. Tomasone ...

Cucchi : indagato Lorenzo Sabatino - ex comandante del reparto operativo dei carabinieri di Roma : C'è anche il colonnello Lorenzo Sabatino, ex comandante del reparto operativo di Roma e attualmente comandante provinciale a Messina, tra i carabinieri indagati dalla procura di Roma nell'ambito del nuovo filone di inchiesta sui falsi e sui depistaggi legati alle condizioni di salute di Stefano Cucchi, il 32enne geometra arrestato la notte tra il 15 e il 16 ottobre del 2009 per droga e deceduto sei giorni dopo all'ospedale Sandro Pertini. Di ...

Cucchi - depistaggi continui sull’inchiesta a carico dei carabinieri : indagato anche colonnello : Si allarga sempre di più e coinvolge altri ufficiali l'inchiesta sui presunti depistaggi rilevati a più riprese nell’indagine sulla morte di Stefano Cucchi a carico di un gruppo di carabinieri. Nel registro degli indagati è finito ora il colonnello Lorenzo Sabatino, attuale comandante provinciale dei carabinieri a Messina ma all'epoca dei fatti a capo del Reparto operativo dell’Arma a Roma. Per i pm avrebbe consegnato in Procura documenti ...