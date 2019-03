Crew Dragon rientra sulla Terra | festa per la SpaceX di Elon Musk e la Nasa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) Era il 13 marzo 1969, quando l’Apollo 9 si tuffava nell’Atlantico dopo aver testato in orbita il modulo Lem, aprendo la strada al primo volo umanoLuna. Oggi, come riporta l’Ansa, a 50 anni di distanza, un altro tuffo nell’Atlantico, quello della capsuladelladi, apre la nuova era commerciale dei voli umani nello spazio, restituendo agli Stati Uniti l’autonomia nel trasporto di astronauti a otto anni dall’uscita di scena dello Space Shuttle. Un passaggio storico, che già in luglio permetterà di portareStazione spaziale internazionale (Iss) i primi due passeggeri, gli astronauti Doug Hurley e Bob Behnken.Streaking through Earth’s skies, here is @‘s #seen during reentry. The ‘Go Searcher’ recovery ship is staged in the Atlantic Ocean awaiting #‘s splashdown at about 8:45am ...

