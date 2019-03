Borse in calo | tengono euro e spread btp bund

Borse europee in calo - Milano a -0 - 65% : 9.50 Apertura negativa per le Borse europee, sulla scia dei forti ribassi delle asiatiche penalizzate dalle tensioni commerciali tra Usa e Cina. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,65% a 20.563 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 243 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,49%. Londra -0,7%, Parigi -0,58% e Francoforte -0,66%. Euro a 1,1208 dollari e 124,42 yen in apertura dei mercati valutari.

Borse - tonfo in Asia sui timori per la crescita. Europa in calo : MILANO - Ore 9.10. Sono ancora i timori per un rallentamento della crescita, confermata anche ieri dalle nuove stime Bce , a orientare gli investitori nella seduta di chiusura della settimana. Una ...

Borse Europa chiudono in calo - Milano no : Milano, 27 FEB - Chiusura in rosso per le Borse europee, ad accezione di Milano, che è salita dello 0,19%. Londra è stata la peggiore e ha perso lo 0,61%, seguita da Francoforte, in ribasso dello 0,46%...

Piazza Affari e Borse europee attese in moderato calo in avvio - oggi il piano di Carige : Ma l'attesa maggiore sarà per il rapporto della Commissione europea sull'economia dell'Eurozona e sui singoli paesi. Gli operatori temono che arrivi un nuovo giudizio negativo per l'Italia. Tra i ...

Borse europee in calo - Milano a -0 - 31% : 9.50 Apertura di segno negativo per le Borse europee, sulla scia di Tokyo e delle asiatiche e dopo i guadagni fatti registrare ieri. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,31% a 20.373 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 267 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,77%. Londra -0,85%, Parigi -0,36% e Francoforte -0,51%. Euro a 1,1353 dollari e 125,8 yen in avvio di giornata.

Borse Asia-Pacifico in calo - pesano dati Cina - Usa : ... dopo aver toccato i massimi da quattro mesi, a causa dei nuovi dati dalla Cina che alimentano timori sulle pressione deflazionista nella seconda economia mondiale. I dati indicano che i prezzi alla ...

Borse europee in calo - Milano a -0 - 08% : 9.18 Apertura di segno lievemente negativo per le Borse europee, dopo i ribassi di Wall Street e Tokyo, che ha ceduto il 2,01%. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,08% a 19.461 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 282,2 punti,con rendimento del decennale al 2,93%. Londra invariata, Parigi -0,1% e Franforte -0,27%. Euro a 1,1338 dollari e 124,475 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee in calo - Milano a -0 - 35% : 9.32 Apertura in ribasso per le Borse europee, dopo il discorso sullo stato dell'unione del presidente Usa, Trump, e dopo il netto calo degli ordinativi dell'industria della Germania. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,35% a 19.763 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 264 punti, con rendimento del decennale al 2,8%. Londra -0,2%, Parigi -0,33%, e Francoforte -0,27%. Euro a 1,1385 dollari e 124,946 yen.

Borse in calo in attesa di Fed - Bce e l'accordo sulla Brexit : Milano. Borse europee in calo in questo inizio settimana con Piazza Affari che perde lo 0,5 per cento dopo le prime due ore di negoziazione sulla scia dell'attesa dei numerosi dati macroeconomici relativi alla zona euro. Tanti gli argomenti al centro dell'agenda economico finanziaria di fine gennaio

Borse europee in calo - Milano a -0 - 38% : 9.20 Apertura in ribasso per le Borse europee, sulla scia di Tokyo e in attesa della prossima iriunione della Federal Reserve. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,38% a 19.734 punti. Margine Btp-Bund tedesco in lieve calo a 244,6 punti, con rendimento del decennale al 2,639%. Londra -0,21%, Parigi -0,5% e Francoforte -0,33%. Euro a 1,1408 dollari e 124,74 yen, in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee in calo - Milano a -0 - 44% : 9.35 Apertura negativa per le Borse europee, penalizzate dal rallentamento dell'economia globale e dallo stallo sui negoziati commerciali tra Usa e Cina. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,44% a 19.350 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 252 punti in avvio, con rendimento del ...

Borse europee aprono in calo su incertezza dialogo Usa-Cina : Il segretario all'economia Usa Larry Kudlow ha però negato le indiscrezioni, ricordando la visita del vicepremier cinese Liu He che ci sarà la prossima settimana.

