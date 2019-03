Biathlon | Sprint maschile Mondiali 2019 | la startlist e i pettorali di partenza

Biathlon - Mondiali 2019 : Anastasija Kuzmina vince la sprint e riapre la Coppa del Mondo. Azzurre fallose : 10ma Wierer - 21ma Vittozzi : Sorride ad Anastasiya Kuzmina la 7.5 km sprint femminile dei Mondiali di Biathlon di Oestersund, in Svezia: la slovacca vince l’oro iridato con un solo errore, precedendo la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold di 9″7 e la tedesca Laura Dahlmeier di 12″6, con queste ultime due atlete perfette al poligono. Sorriso a metà anche per Dorothea Wierer, che chiude decima a 33″2 ma guadagna su tutte le altre rivali nella corsa ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : doppio errore a terra per Vittozzi e Wierer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 7.5 km Sprint femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, venerdì 8 marzo, alle ore 16.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gotier e Federica Sanfilippo. La gara odierna oltre ad assegnare le medaglie iridate sarà molto importante anche in ottica Coppa del Mondo, anche in vista dell‘inseguimento di ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : la gara più importante per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Sprint femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, venerdì 8 marzo, alle ore 16.15 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gotier e Federica Sanfilippo. La gara odierna oltre ad assegnare le medaglie iridate sarà molto importante anche in ottica Coppa del Mondo, anche in vista dell‘inseguimento di ...

LIVE Biathlon - DIRETTA Mondiali 2019 oggi : 8 marzo. Orario della sprint femminile e come vederla in tv e streaming : Con la 7.5 km sprint femminile che scatta oggi, venerdì 8 marzo, iniziano le gare individuali ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia a partire dalle ore 16.15 si lotta per le medaglie iridate con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara oggi per l’Italia quattro atlete: Dorothea Wierer col 18, Nicole Gontier col 19, Lisa Vittozzi col 24 e Federica Sanfilippo col 75. Di seguito il programma completo della sprint ...

Biathlon - Mondiali 2019 : la sprint più importante dell’anno per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Gara cruciale per la Coppa del Mondo : Tra due fuochi. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono sospese tra il desiderio e la voglia di conquistare il podio nella Gara individuale e la corsa alla Coppa del Mondo che, a questo punto della stagione, sembra l’obiettivo principale della coppia azzurra. Le due cose potrebbero anche intrecciarsi e, a quel punto, sarebbe un tripudio assoluto ma non sarà semplice, vista la condizione palesata da alcune atlete (soprattutto tedesche) nella ...

Biathlon - Sprint femminile Mondiali 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Con la 7.5 km Sprint femminile iniziano le gare individuali ai Mondiali di Biathlon di Oestersund: in Svezia si lotta per le medaglie iridate con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara oggi per l’Italia quattro atlete: Dorothea Wierer col 18, Nicole Gontier col 19, Lisa Vittozzi col 24 e Federica Sanfilippo col 75. Di seguito il programma completo della Sprint femminile dei Mondiali di Oestersund con l’orario e la ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 : la sprint femminile sorriderà alle italiane o alle inseguitrici in Coppa del Mondo? : Primo titolo individuale in palio domani ai Mondiali di Biathlon di Oestersund, in Svezia: alle ore 16.15 partirà la prima delle concorrenti in gara nella 7.5 km sprint femminile. Le biatlete in gara saranno 95, l’ultima scatterà poco dopo le ore 17.00. Per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo. Dopo quanto visto oggi nella staffetta, hanno impressionato sugli sci la tedesca ...

Biathlon - Sprint femminile Mondiali 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Venerdì 8 marzo andrà in scena la Sprint femminile ai Mondiali 2019 di Biathlon, a Oestersund (Svezia) si assegnano le prime medaglie individuali dopo quelle assegnate ieri nella staffetta mista. L’Italia vuole essere grande protagonista in questa gara e si affida alle prime due in classifica di Coppa del Mondo: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer che, dopo il bronzo raccolto nella prova mista, sperano di salire nuovamente sul podio sfruttando ...

Biathlon - Mondiali 2019 : domani la sprint femminile (8 marzo). Programma - orario e tv. Come vederla in streaming : domani alle 16.15 la 7.5 km sprint femminile animerà la scena nei Mondiali di Biathlon ad Oestersund (Svedia). Sulle nevi scandinave le nostre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si contenderanno medaglie e punti importanti per la conquista della Coppa del Mondo. Le due azzurre, grandi protagoniste di questa stagione, saranno tra le osservate speciali avendo fatto vedere grandi cose nelle tappe di Coppa e una continuità di rendimento notevole. Le ...

Biathlon - IBU Junior Cup Sjusjoen 2019 : Tommaso Giacomel nella 10 km sprint maschile centra il secondo posto! : Tommaso Giacomel centra uno splendido secondo posto nella 10 km sprint maschile disputata a Sjusjoen, in Norvegia, valida per l’IBU Junior Cup di Biathlon: l’azzurro chiude a 6″9 dal vincitore, il tedesco Tim Grotian, che vince in 25’50″1, mentre è terzo il norvegese Filip Andersen con un ritardo di 8″1. Decimo Didier Bionaz a 1’00″6, 20° Michael Durand a 1’41″1, 57° Cedric Christille a ...

Biathlon – Ibu Cup : Carrara 27ª nella sprint femminile di Otepae : Carrara 27sima nella sprint femminile di Ibu Cup a Otepae, successo della francese Chevalier Francia sul gradino più alto del podio nella sprint femminile di Ibu Cup sulla pista estone di Otepae. Chloe Chevalier ha dominato la concorrenza con il tempo di 22’18″1 che, senza errori, le ha permesso di precedere la tedesca Janina Hettich, staccata di 5″2 pur senza errori, completa il podio l’altra teutonica Juliane ...

Biathlon - IBU Cup Otepää 2019 : Daniele Cappellari secondo nella super sprint maschile : Daniele Cappellari centra uno splendido secondo posto nella super sprint disputata a Otepää, in Estonia, valida per l’IBU Cup di Biathlon: l’azzurro chiude a 13″8 dal vincitore, il norvegese Endre Stroemsheim, che chiude in 13’13″2, mentre è terzo un altro norvegese, Henrik L’Abee-Lund, con un ritardo di 24″6. 20° Patrick Braunhofer, staccato di 1’56″1, mentre non rientra nella finale a 30 ...

Biathlon - Mondiali di Seefeld : Pellegrino e De Fabiani volano in finale nella team sprint : Biathlon, Mondiali di Seefeld: Pellegrino e De Fabiani sono approdati in finale nella team sprint Federico Pellegrino se l’è presa comoda al traguardo: il valdostano, in coppia con Francesco De Fabiani, ha portato l’Italia alla finale della team sprint ai Mondiali di Seefeld. I due hanno condotto una gara di testa insieme alla Finlandia e alla Francia, con tempi inferiori a quelli della prima semifinale, così negli ultimi ...

Biathlon - Europei Minsk 2019 : nelle sprint vittorie per il norvegese Tarjei Boe e per la svedese Mona Brorsson : Si sono disputate oggi le sprint agli Europei di Biathlon: a Minsk nella gara maschile oro al norvegese Tarjei Boe davanti allo svedese Jesper Nelin ed al russo Dmitry Malyshko. Bene Giuseppe Montello, 12°, vanno all’inseguimento di domani anche Saverio Zini, 44° e Patrick Braunhofer, 49°, mentre resta fuori Daniele Cappellari, 65°. Nella gara femminile oro per la svedese Mona Brorsson, che domina vincendo davanti alla russa Ekaterina ...