Benedetta Porcaroli | la mia generazione ha fatto pace col matrimonio

Al via le riprese di Baby 2 di Netflix - la seconda stagione sarà meno edulcorata : parla Benedetta Porcaroli : Partono a marzo le riprese di Baby 2 di Netflix. A confermarlo è la protagonista Benedetta Porcaroli, che tornerà a rivestire i panni della sedicenne Chiara, studentessa benestante dei Parioli che finisce in un giro di prostituzione condividendo l'esperienza con l'amica Ludovica (Alice Pagani). La serie ha debuttato su Netflix lo scorso novembre, in tutti i 190 Paesi nel mondo in cui è attivo il servizio, con i primi sei episodi, cui ne ...