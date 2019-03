Accoltella donna nell' androne | arrestata 20enne

Foggia - donna Accoltellata nell’androne di un palazzo : è grave : La donna è stata colpita da due fendenti all'addome: le sue condizioni sono state giudicate gravi. I carabinieri hanno fermato un uomo.Continua a leggere

Napoli - si innamorano della stessa donna : lui Accoltella il rivale in amore : Quello che doveva essere un San Valentino all'insegna dell'amore si è trasformato in un vero e proprio dramma che sarebbe potuto culminare con un omicidio se non fosse stato per il tempestivo intervento dei soccorsi. L'episodio si è verificato in provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Qualiano. San Valentino di sangue a Napoli: tentato accoltellamento nei confronti del rivale in amore Stando a quanto si apprende dalle prime ...

ZH : Accoltellarono 14enne - condanne per una donna e suo fratello : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Palermo : donna Accoltella e uccide il marito nel sonno - poi si costituisce alla Polizia : Una terribile tragedia familiare si è verificata quest'oggi a Palermo, dove una donna di 55 anni, Antonella Cover, ha ucciso a coltellate mentre dormiva suo marito, Filippo Mazzurco, 64enne. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, pare sia stata la stessa donna a recarsi spontaneamente al commissariato di Partinico, luogo del fatto di cronaca, per denunciare di aver ucciso il marito. I militari attualmente stanno ascoltando ...

Germania - migrante Accoltella donna incinta : morto il feto : In Germania si è riaccesa in questi giorni la polemica circa gli effetti delle politiche attuate negli ultimi anni dalla Merkel in ambito migratorio. Feroci critiche all'indirizzo della cancelliera ...

San Benedetto del Tronto - Accoltella la madre e fugge : la donna grave - il 28enne arrestato : La donna di 52 anni è stata poi soccorsa dal 118 e trasportata immediatamente in ospedale dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico d'emergenza e dichiarata fuori pericolo. Ad allertare soccorsi e carabinieri è stato un vicino di casa dei due ma all'arrivo dei militari il giovane era irreperibile ed è stato arrestato poche ore dopo in strada.Continua a leggere

Napoli - non tollera i loro rumori : donna Accoltella tre persone : Tre persone sono state ferite a coltellate in vico Lorenzo Giustiniani, nel quartiere Vicaria-San Lorenzo, a Napoli. Le loro condizioni non sono preoccupanti. Ad aggredirle, secondo la ricostruzione ...