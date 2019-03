Torino | Ansaldi in campo a Frosinone costerà ai granata più di 2 milioni

Ansaldi domenica diventerà del Torino : Torino - Lo chiamano l'uomo triple face: perché double face non basta, dato il numero di ruoli che interpreta in vita sua, quando stantuffa partendo dalla retroguardia o dal centrocampo, come da ...

Torino - Mazzarri cambia nuovamente il suo 11 di partenza - rientrano Baselli e Ansaldi : Domenica 3 marzo, alle ore 12.30 il Torino, allenato dal tecnico livornese Walter Mazzarri attenderà allo Stadio Olimpico Grande Torino il Chievo di Domenico Di Carlo, fanalino di coda con soli 10 punti. La squadra granata è reduce da un ottimo momento di forma: cinque risultati utili consecutivi, con tre vittorie contro Inter, Udinese e Atalanta e due pareggi contro Spal e Napoli, senza subire goal in nessuna delle sue ultime cinque partite. Il ...

Torino - Ansaldi : 'Il mister mi chiede di entrare in area' : Cristian Ansaldi, terzino del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il primo tempo del match contro l'Udinese: 'Non dobbiamo mollare, dobbiamo per forza vincere la partita. Il mister mi chiede di entrare spesso in area di rigore, se voglio fare gol devo ...

Roma-Torino - le pagelle granata : Ansaldi duttile - Djidji leggero. Zaza lottatore : SIRIGU - voto: 6 Niente vestito da supereroe, stavolta. LYANCO - voto: 5 Impreciso e, a volte, fuori tempo. L'alibi? È appena rientrato, dal 38' st BERENGUER 6,5 : entra con l'atteggiamento giusto, ...

Roma-Torino - le pagelle : Ansaldi top - Iago Falque flop : TORINO - Ecco le pagelle di Roma e Torino dopo la vittoria dei giallorossi all'Olimpico contro i granata, 3-2,. ROMA OLSEN 6 Prende gol su tiri da fuori area ma angolati. Coraggioso in un paio di ...

Serie A - Roma-Torino - le pagelle dei granata : i migliori sono Aina e Ansaldi : Termina 3-2 per i giallorossi l'anticipo della 20a giornata del campionato di Serie A, nonché la prima del girone di ritorno, tra Roma e Torino. La squadra di Eusebio Di Francesco si impone con le reti di Nicolò Zaniolo, Aleksandar Kolarov (rigore) e di Stephan El Shaarawy, non senza difficoltà, vista l'ennesima buona prestazione della squadra granata, allenata dal tecnico livornese Walter Mazzarri, che dopo essere andata sotto di 2-0, dimostra ...

Torino : non bastano l'orgoglio - Rincon e Ansaldi. Vince la Roma 3-2 : Torino - Non basta l'orgoglio e non basta un buonissimo secondo tempo al Toro indomito che perde 3-2 all'Olimpico di Roma. I giallorossi prima si portano sul 2-0 con baby Zaniolo , show, e Kolarov , ...

Roma-Torino 2-2 La Diretta Zaniolo più Kolarov - poi Rincon e Ansaldi : All'Olimpico Roma e Torino aprono le danze per la Serie A nel nuovo anno. I giallorossi di Di Francesco, dopo le vittorie su Sassuolo e Parma, sono rientrati prepotentemente nella corsa al quarto ...