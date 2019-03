Ponte Morandi | la demolizione potrebbe slittare a causa dell’amianto nel calcestruzzo

Genova - Ponte Morandi : probabile presenza di amianto nella struttura - “la priorità è la salute dei cittadini” : Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci parlando della demolizione della pila 8 prevista per sabato 9 marzo ha dichiarato: “Se dovesse essere riscontrata presenza di amianto oltre i valori consentiti sul cantiere di Ponte Morandi e dovessimo stoppare i lavori di demolizione con esplosivo, abbiamo un piano B e anche un piano C per portare avanti lo smantellamento“. La prefettura, nel corso dell’ultima ...

Ponte Morandi. Nuove analisi sul rischio amianto prima dell’esplosione della Pila 8 : Sabato mattina saranno impiegati 175 chili di esplosivo e 250 microcariche per sbriciolare la torre 8 del Morandi in 2 secondi. Almeno sulla carta, scrive Il Secolo XIX, perché per avere la certezza che davvero ci sarà la demolizione occorre aspettare l’esito delle analisi di Arpal sulla struttura del moncone e sul terreno circostante. Le analisi di Arpal I risultati delle analisi dovrebbero essere noti tra oggi e domani e per questo motivo la ...

Ponte Morandi - nuove analisi sul “rischio amianto” prima dell’esplosivo : Pila 8, demolizione sabato: la struttura collasserà in 2 secondi. Ma per confermare le procedure si attende il responso di Arpal

Ponte Morandi : 250 micro cariche di dinamite per demolire la pila 8 : Danilo Coppe della Siag Srl, esperto di esplosivi incaricato di gestire la demolizione di alcune parti del Morandi e degli edifici in zona rossa, ha spiegato che serviranno 250 micro cariche di dinamite per demolire la pila 8 del moncone ovest di Ponte Morandi. Sabato, dopo una preparazione iniziale di Venerdì, tra le 10.50 e le 11.15 avrà inizio la demolizione. “Appena avremo l’ok della avvenuta chiusura al traffico – ha ...

Genova : a terra la terza trave del Ponte Morandi : Operazione riuscita in anticipo per necessità a causa del maltempo che sta per arrivare sulla Liguria

Genova - Ponte Morandi : 3ª trave a terra in anticipo di 12 ore : Si è concluso nella notte lo smontaggio della trave tampone numero 6 del Ponte Morandi, in anticipo di 12 ore rispetto al programma. L’Associazione temporanea di imprese dei demolitori – Omini, Fagioli, Ipe Progetti e Ireos – in considerazione della situazione meteo (vento forte con pioggia) aveva anticipato il taglio con la fune diamantata alle 13:10 di ieri. L’operazione di calo della trave tampone, iniziata nel ...

Ponte Morandi - iniziato taglio tampone 6 : 18.11 Prosegue il lavoro sul lato ovest di Ponte Morandi. Da questo pomeriggio i demolitori hanno cominciato le operazioni di taglio con fune diamantata della trave tampone tra le pile 6 e 5. La procedura durerà diverse pre ed è la stessa che ha portato allo smontaggio degli altri due tamponi. Se non ci saranno problemi con il vento domani la terza trave Gerber sarà calata a terra. Intanto proseguono i lavori anche intorno alla pila 8: si ...

Genova - Ponte Morandi : al via il taglio del terzo impalcato : Sono iniziate a Genova le operazioni di taglio della terza trave gerber sulla parte ovest del Ponte Morandi. Domani verranno azionati gli strand jack, che portano a terra la trave di quasi 900 tonnellate di peso. La pila 8, salvo imprevisti, dovrebbe essere abbattuta con gli esplosivi sabato prossimo: domani è in programma l’ultima riunione della Commissione esplosivi in prefettura a Genova per l’esame degli ultimi dettagli e il via ...

Ponte Morandi. Realizzato a Castellammare il primo pezzo del nuovo viadotto : Una delegazione di 14 dei familiari delle vittime del crollo del 14 agosto scorso ha incontrato il commissario Bucci e l’assessore comunale Pietro Piciocchi per chiedere che vengano onorati i propri cari. Lo racconta, oggi, Repubblica Genova. Il vertice Sono arrivati dal Piemonte, dalla Toscana, dalla stessa Genova. Un’ora di confronto a porte chiuse chiesto come forma di “rispetto e attenzione, un’occasione per chiarire la nostra posizione ...

Ponte Morandi. La geometria del nuovo tracciato non rispetta le norme di costruzione : Abbiamo già scritto che il tracciato del nuovo viadotto ricalcherà quello precedente ma con uno spostamento di circa venti metri. Ebbene, adesso pare che la geometria del tracciato non rispetti le normative. L’allarme L’allarme, scrive Il Secolo XIX, è scattato dopo che il sindaco-commissario Marco Bucci, a margine di un convegno, ha detto che a marzo il progetto di ricostruzione del viadotto sul Polcevera sarà portato all’approvazione del ...