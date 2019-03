Matteo Salvini | L' Italia ha bisogno di più infrastrutture Bisogna sbloccare

huffingtonpost

(Di giovedì 7 marzo 2019) "aprire, costruire, scavare". Perl'hadi. Mentre l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, in assemblea con i parlamentari 5 stelle, ribadisce il suo "No" alla Tav, il ministro dell'Interno alla trasmissione Dritto e Rovescio, su Rete 4, pur non citando la Torino Lione, sottolinea la sua tesi. "Per quello che mi riguarda la Tav si fa", ha continuato. E se il Movimento 5 stelle dovesse continuare a mostrarsi contrario all'opera? "Io voglio continuare con questo governo. A meno che i 'no' non diventino troppi". Il no di Di Maio, però, già c'è stato, almeno nell'assemblea con i suoi. Sul puntorisponde: "Vediamo chi ha la testa più dura"."Oggi sono stato a Potenza - ha continuato - per arrivare in quella città da Roma ci vogliono 4 ore, di auto o di treno. L'hadi più ...

