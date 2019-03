Jorge Lorenzo MotoGP | GP Qatar 2019 | “Non sono ancora ok con il polso | dovrò recuperare

Educazione questa sconosciuta - Jorge Lorenzo ed il Chupa Chups durante la conferenza : lecca - succhia - mastica… [FOTO] : Jorge Lorenzo ha messo in mostra uno spettacolo non proprio fantastico con la sua Chupa Chups in bocca per l’intera durata della conferenza stampa “La mia passione per il motociclismo risale all’infanzia e Chupa Chups come il motociclismo è per me il divertimento puro di quegli anni, che poi mi ha accompagnato in tante avventure e molti successi”. Così Jorge Lorenzo ha annunciato nei giorni scorsi il proseguo della sponsorizzazione ...

MotoGP - Mondiale 2019 – Jorge Lorenzo e la missione più difficile della carriera : battere Marc Marquez con la stessa moto : Di Jorge Lorenzo si possono dire tantissime cose, tranne che non abbia coraggio. Dopo aver vinto il titolo della motoGP nel 2015, infatti, il maiorchino ha prima lasciato la Yamaha per passare due anni in Ducati, ed ora si ritrova davanti ad un nuovo bivio di grande importanza, l’avventura in Honda. Una sfida che, senza alcun dubbio, indirizzerà l’ultima parte della sua carriera, dopo una esperienza a Borgo Panigale che lo ha segnato ...

MotoGp – Lorenzo non sta più nella pelle - Jorge con i piedi per terra in Qatar : “ancora non sono al top con la moto - ma…” : Le sensazioni di Jorge Lorenzo alla vigilia del Gp del Qatar: il maiorchino non vede l’ora di scendere in pista per la sua prima gara con la Honda L’attesa sta per terminare: il Mondiale 2019 di motoGp è ormai alle porte. Domenica si disputerà il Gp del Qatar (QUI gli orari e come seguirlo in Tv), primo round della nuova stagione, che regalerà sicuramente tanto spettacolo, tra colpi di scena, sorprese e delusioni. La Honda ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Due galli nello stesso pollaio : difficile gestione per la Honda : Se la Honda voleva ravvivare il Mondiale MotoGP 2019 c’è riuscita ampiamente, anche ben prima dell’avvio della stagione che inizierà ufficialmente nel corso di questo fine settimana nel deserto di Losail. La creazione della sua line-up, Marc Marquez e Jorge Lorenzo, si può leggere in tre modi decisamente differenti. In primo luogo come volere andare in “all in”. Ovvero allestire la coppia migliore possibile mettendo ...

MotoGp – Continua la forte partnership tra Jorge Lorenzo e Chupa Chups : insieme in pista da 20 anni [GALLERY] : Chupa Chups corre sulle piste della MotoGp con Jorge Lorenzo. Il lollipop amato in tutto il mondo porta il divertimento sulle due ruote. Si rinnova il sodalizio nato 20 anni fa con il campione maiorchino L’iconico logo disegnato da Salvador Dalì ritorna a marcare le piste del Moto Mondiale svettando sul casco di un grande campione, Jorge Lorenzo, detentore di 5 titoli nel motomondiale, da poco approdato al team Honda. “Non ho resistito ...

MotoGp – Lorenzo in secondo piano in una foto ufficiale : Jorge non nasconde il suo disappunto - i commenti… pungenti [FOTO] : Lorenzo in secondo piano nella foto della MotoGp: il maiorchino non nasconde il suo disappunto, i commenti social del pilota Honda La stagione 2019 di MotoGp sta per iniziare: il 10 marzo i piloti saranno tutti schierati in griglia di partenza per il primo Gp dell’anno, in Qatar, sul circuito di Losail. Alla vigilia dell’esordio stagionale non mancano le ‘punturine’ di Jorge Lorenzo, che sui social ci ha abituati a ...

MotoGp – Marquez come Rossi - Jorge Lorenzo ci ragiona su : “spero che con Marc non sia complicato come con Valentino” : Jorge Lorenzo e le sue sensazioni post infortunio: il pilota della Honda palesa la sua opinione in vista dell’esordio del campionato mondiale di MotoGp 2019 Dal cambio di scuderia all’infortunio di Aragon, Jorge Lorenzo palesa in un’intervista le sue sensazioni in vista dell’esordio del campionato mondiale di MotoGp 2019. Ai microfoni di Marca, il maiorchino, che non ha disputato i test pre-stagionali di Jerez, ma ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Marc Marquez sarà un avversario più difficile di Valentino Rossi” : Storie di compagni/rivali, storie di grandi tensioni. Nello sport è così e nel motociclismo tanti sono stati i dualismi. Uno tra questi è stato quello tra lo spagnolo Jorge Lorenzo e il nostro Valentino Rossi. Confronti duri ed aspri, in pista e davanti ai microfoni. Ora, tra loro, i rapporti sono nettamente migliori, forse perché correndo per scuderie diverse si vive in modo differente la competizione. Il maiorchino, dopo l’esperienza in ...

MotoGP 2019 - Jorge Lorenzo : 'Spero che Marquez sia un compagno meno complicato di Rossi' : È un mondo pieno di conflitti. Le persone che non prendono parte alle competizioni, da fuori, non possono capire. Spero che Marquez non sia un compagno più complicato di Rossi . Sfiderò un Marquez ...

MotoGP - Test Losail 2019 : Marc Marquez e Jorge Lorenzo in ripresa e la Honda cresce : La scadenza del 10 marzo è ormai vicina. Sotto le luci artificiali di Losail (Qatar) il grande Circus del Motomondiale tornerà a regalare emozioni agli appassionati e l’ormai tradizionale appuntamento qatariano è il proemio ideale alla stagione che sta per cominciare. La classe regina sarà, come è logico, la vera fonte d’attrazione e proprio lungo i 4.5 km del circuito arabo che le nuove moto 2019 si sono esibite per Testare il ...

MotoGp - Test Qatar – Marquez - pacca a Lorenzo e analisi degli avversari : “Jorge farà bene. Favoriti? Mi preoccupano in 3” : Terzo posto per Marc Marquez nell’ultima giornata di Test in Qatar: lo spagnolo va veloce ed è a posto fisicamente. Al termine della giornata il pilota Honda tira le somme e analizza gli avversari I Test in Qatar si sono conclusi in maniera positiva per Marc Marquez. Il campione in carica ha avuto risposte positive dal suo fisico, dopo il problema alla spalla Testata oggi con una brutta caduta (senza conseguenze), e soprattutto dalla ...

MotoGp - Test Qatar – Jorge Lorenzo - tra frecciatine e paura : “più adattato alla Honda che alla Ducati. Caduta? Ho protetto la mano” : Quinto posto per Jorge Lorenzo nell’ultima giornata di Test in Qatar: lo spagnolo migliora il feeling con la Honda nonostante la paura per la caduta Si concludono in maniera positiva i primi Test di Jorge Lorenzo da pilota della Honda. Assente in Malesia per i ben noti problemi allo scafoide, il pilota spagnolo ha potuto provare la nuova moto solo sul tracciato di Losail. Miglioramenti giorno dopo giorno per Lorenzo che ha chiuso ...