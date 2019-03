Italiane prime donatrici organi d' Europa

Le donne Italiane sono le donatrici di organi più generose d'Europa : prime con il 70% contro una media del 58% : Le donne italiane sono le prime donatrici di organi per trapianti da vivente in Europa: su una media del 58%, in Italia rappresentano il 70%. Non solo, anche nel nostro Paese risultano essere le più generose con il doppio delle donazioni rispetto agli uomini. Il dato emerge da una rilevazione del Centro nazionale trapianti sulle differenze di genere nelle donazioni. A livello europeo, l'Edqm (European Directorate for the Quality of ...

Affari&Finanza - come è cambiata l'occupazione nelle prime 200 aziende Italiane per numero di dipendenti : ... potentissima in termini di trattazioni di commodities quali il salmone, i prodotti ittici in generale e naturalmente il petrolio di cui il Paese è fra i primi produttori al mondo.

Il Volo : svelate le prime date Italiane del tour 2019 : Ecco tutte le info sui biglietti The post Il Volo: svelate le prime date italiane del tour 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Sono Italiane le prime foto ufficiali de La Casa di Carta 3 - su Netflix confermato l’anno d’uscita della terza stagione : Sono tutte made in Italy le prime foto ufficiali de La Casa di Carta 3, scattate sul set dei nuovi episodi allestito a Firenze nella giornata del 4 gennaio scorso per girare alcune scene della terza parte della saga dei rapinatori della Zecca di Stato spagnola. Dopo l'enorme spoiler che ne è derivato, Netflix non ha potuto fare altro che scegliere gli scatti di Firenze come prime immagini promozionali della terza stagione: d'altronde tutto il ...