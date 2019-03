Germania | stop al carbone dal 2038

Germania - l’ultima Merkel si scopre ambientalista (anche per motivi politici) : entro il 2038 stop alle centrali a carbone : Il quarto e ultimo governo guidato da Angela Merkel, in coalizione con i socialisti dell’SPD, si è assunto la storica responsabilità di pianificare l’uscita della Germania dall’era del carbone. In una giornata che rimarrà a lungo nella storia tedesca ed europea, sabato scorso una Commissione di 28 esperti ha definito la data ultima di utilizzo del carbone come materia prima per la produzione di energia elettrica. Una risoluzione che ha forti ...

In Germania GameStop regala una copia di Fallout 76 in bundle con controller PS4 usati : Un utente tedesco di Reddit ha pubblicato una foto che immortala una promozione davvero peculiare presso un GameStop situato in Germania.Come riporta VG247.com, infatti, il banner pubblicitario indica chiaramente che verrà offerta una copia gratuita di Fallout 76 con l'acquisto di un controller PS4 usato. La promozione fa decisamente riflettere, e per quanto potrebbe essere dovuta ad un eccesso di copie del gioco acquistate dalla catena in ...

Germania - Borussia Dortmund non stop : cinquina all'Hannover : Borussia Dortmund avanti tutta, e a suon di gol, nella 19/a giornata della Bundesliga. La squadra allenata da Lucien Favre ha letteralmente spazzato via, con un perentorio 5-1, l'Hannover '96, salendo ...

Salvini dopo stop Germania : ‘O cambiano regole o finisce missione’. : “O cambiano regole o finisce la missione”. “Pronti a chiuderla”. Matteo Salvini lascia intendere che l’Italia potrebbe sfilarsi dalla missione Sophia dopo la decisione della Germania di sospendere temporaneamente l’adesione all’operazione militare di sicurezza marittima a guida italiana in corso nel Mediterraneo centrale che mira a contrastare il traffico di essere umani. E Federica ...

Tensioni Italia-Francia - Conte media. Germania contro la linea dura italiana : «Stop a Sophia» : «È legittimo interrogarsi sull'efficacia delle politiche globali che stiamo perseguendo sia a livello di Unione europea sia a livello di Stati singoli». Il che «non vuol dire mettere...