Fast & Furious 5 | cast | trama e curiosità del film a tutta velocità

tvzap.kataweb

(Di giovedì 7 marzo 2019) Brian O’Conner, ex agente della polizia, ora è passato dalla parte del crimine e lavora con Dom Toretto, in perenne fuga dai federali. I due hanno in progetto di abbandonare il crimine una volta per tutte ma saranno costretti, per l’ultima volta, a rimettere in pista la loro squadra di esperti piloti:and5 va in onda giovedì 7 marzo alle ore 21.20 su Italia1.and5 trailerandBrian O’Conner, ex agente di polizia e Mia Toretto attaccano un pullman di detenuti per permettere a Dominic Toretto di fuggire. I tre si ritrovano in Brasile e rimangono coinvolti in una rapina, per poi scoprire che il mandante didel furto è un ricco affarista corrotto di Rio De Janeiro, Hernan Reyes, interessato a recuperare un chip nascosto nell’autoradio di una macchina rubata, contenente tutte le tracce dei suoi traffici illeciti da ...

ic21_desu : @aquam0n1ca SO FAST AHSHSJ - FAST_Contributi : #CALABRIA: per i #comuni #piccolicomuni #bando di #contributo fino al 100% delle spese per interventi di… - PaoloX68 : RT @FastFuriousIT: 'Non importa se vinci di un centimetro o di un chilometro...l'importante è vincere!' Questa sera Fast & Furious 5 vi asp… -