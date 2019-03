Donne uccise in casa,a Napoli e Messina

Alla vigilia dell'8 marzo altre 2sono state trovatein. A,Alessandra Musarra,23 anni,è stata assassinata dal fidanzato che,dopo un lungo interrogatorio in Questura, ha confessato il delitto. A, la vittima è Fortuna Bellisario,37 anni,madre di 3 bimbi di 7, 10 e 11 anni.In queste ore il marito Vincenzo Lopresto viene interrogato dalla polizia.Sembra che la coppia avesse litigato.Al momento della morte della donna i figli erano usciti con la nonna.(Di giovedì 7 marzo 2019)

amnestyitalia : Nel 2017 sono state uccise 3.357 donne in #Messico. Alondra, 20 anni, è una loro. Si sarebbe potuta salvare se le a… - LaStampa : Due donne uccise a poche ore di distanza in casa a Napoli e a Messina - gcesarepaperini : A tutte le donne uccise. A tutte le donne violentate. A tutte le donne non rispettate. Per tutte le volte che ti ha… -