ANNO : Mutationem : l'action RPG che combina pixel art con elementi cyberpunk entra a far parte della line-up di PlayStation China Hero Project : ANNO: Mutationem, l'RPG d'azione sviluppato da ThinkingStars, che ha debuttato per la prima volta alla conferenza Sony Interactive Entertainment Shanghai's ChinaJoy 2018, è entrato a far parte del programma PlayStation China Hero Project come parte della seconda ondata di titoli dell'iniziativa.Ecco una panoramica del gioco, tramite PlayStation.com.cn, riportata da Gematsu:"Gli sviluppatori di ANNO: Mutationem sono composti da un gruppo di ...