Latte | autocisterna bruciata a Irgoli Sardegna | caccia a due uomini armati

Protesta Latte in Sardegna - nuovo assalto armato a volto coperto : autocisterna in fiamme : Un nuovo assalto armato ad un'autocisterna del latte ovino in Sardegna. Nel Nuorese, ad Irgoli, un camion che trasportava il prodotto appena munto è stato dato alle fiamme....

Proteste per Latte - nuovo assalto armato a un'autocisterna nel Nuorese - : successo a Irgoli: un camion è stato fermato da due uomini a volto coperto, che hanno costretto l'autista a scendere e hanno incendiato il mezzo. Il blitz rischia di far saltare la trattativa, aperta ...

Nuoro - un'altra autocisterna del Latte assalita e data alle fiamme : indagini in corso : Non si placa la battaglia per il prezzo del latte in Sardegna. Una vera e propria lotta che sta vedendo i pastori sardi protestare duramente contro gli industriali. Questa mattina gli stessi pastori si sono riuniti a Bari Sardo, nel nuorese, per un'assemblea, la quale mira a trovare una soluzione condivisa per risolvere i problemi degli allevatori sardi. Ma proprio mentre era in corso questo importante vertice, un'altra autocisterna che ...

Proteste per Latte - nuovo assalto armato a un’autocisterna nel Nuorese : Proteste per latte, nuovo assalto armato a un’autocisterna nel Nuorese È successo a Irgoli: un camion è stato fermato da due uomini a volto coperto, che hanno costretto l’autista a scendere e hanno incendiato il mezzo. Il blitz rischia di far saltare la trattativa, aperta in prefettura a Sassari, con i pastori sardi sul prezzo del ...

Latte : assalto armato a autocisterna : ANSA, - NUORO, 6 MAR - Nuovo assalto ad un'autocisterna del Latte ovino in Sardegna. Nel Nuorese, ad Irgoli, un camion che trasportava il prodotto appena munto è stato dato alle fiamme. Secondo le ...

Latte - nuovo assalto armato autocisterna : 11.28 nuovo assalto ad un'autocisterna del Latte ovino in Sardegna. Nel Nuorese, ad Irgoli, un camion che trasportava il prodotto appena munto è stato dato alle fiamme. Secondo le prime informazioni il mezzo sarebbe stato fermato da due uomini armati e a volto coperto, che hanno costretto l'autista a scendere dall'autocisterna prima di appiccare il rogo. Sul fatto indagano i carabinieri. Questo ennesimo blitz,circa 10 in un mese, arriva nel ...

Assaltata e incendiata autocisterna Latte : Ancora un atto di vandalismo nei confronti dei trasportatori di latte . All'alba un camion che effettuava il ritiro dalle aziende è stato fermato e incendiato nelle campagne di Nule , Sassari, in ...

Proteste del Latte in Sardegna - assalto armato ad autocisterna - : Due uomini armati hanno fermato un mezzo a Nule, hanno legato l'autista a un albero e poi hanno appiccato le fiamme al tir. Salvini: "Delinquenti non hanno niente a che fare coi pastori". D'accordo il ...

Proteste del Latte in Sardegna - assalto armato ad autocisterna - : Due uomini armati hanno fermato un mezzo a Nule, hanno legato l'autista a un albero e poi hanno appiccato le fiamme al tir. Salvini: "Delinquenti non hanno niente a che fare coi pastori". D'accordo il ...

Proteste del Latte in Sardegna - assalto armato ad autocisterna - : Due uomini armati hanno fermato un mezzo a Nule, hanno legato l'autista a un albero e poi hanno appiccato le fiamme al tir. Salvini: "Delinquenti non hanno niente a che fare coi pastori". D'accordo il ...

Latte : nuovo assalto armato a un'autocisterna - nel Sassarese. 'Criminali' : Non si placa la protesta dei pastori sardi , dopo il voto amministrativo. Nelle prime ore del mattino c'è stato un nuovo a un'autocisterna del Latte nel Sasarese. Due uomini armati hanno fermato un ...

Sardegna - uomini armati incendiano un'autocisterna di Latte. 'Criminali' : Non si placa la protesta dei pastori sardi , dopo il voto amministrativo. Nelle prime ore del mattino c'è stato un nuovo a un'autocisterna del latte nel Sasarese. Due uomini armati hanno fermato un ...

Latte - protesta pastori sardi : autocisterna data alle fiamme. FOTO : Latte, protesta pastori sardi: autocisterna data alle fiamme. FOTO Due uomini armati hanno assaltato un autotrasportatore a Nule , nel Sassarese, legandolo a un albero e appiccando un incendio al mezzo. Si tratta dell’ennesimo atto di protesta che sta "inquinando" la lotta degli allevatori sardi Parole ...

Latte - assalto a un'autocisterna nel Sassarese - Il prefetto : 'Tolleranza zero' : Ancora proteste violente in Sardegna per la questione Latte . Un camion cisterna è stato fermato e incendiato nel Sassarese. Due uomini, con il volto coperto e armati, hanno bloccato il mezzo tra Nule ...