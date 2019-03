Harry cita frase di Martin Luther King | ' È la preferita di mia moglie'

lastampa

(Di mercoledì 6 marzo 2019) "L'oscurità non può scacciare l'oscurità: solo la luce può farlo. L'odio non può bandire l'odio: solo l'amore può farlo". Il principehatodurante un discorso tenuto in ...

CardoInFiore : RT @RepubblicaTv: Harry cita frase Luther King perferita dalla moglie: 'L'oscurità non può scaciare l'oscurità' - repubblica : RT @RepubblicaTv: Harry cita frase su amore e oscurità di Luther King: 'È la preferita di mia moglie' - raspa90 : RT @RepubblicaTv: Harry cita frase Luther King perferita dalla moglie: 'L'oscurità non può scaciare l'oscurità' -