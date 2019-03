Le Samyn 2019 – Senechal primo al traguardo - beffato in volata il padrone di casa De Gendt : La Le Samyn 2019 va a Florian Senechal della Deceuninck-Quick Step: il ciclista francese arriva in volata al traguardo di Dour La 51ª edizione de La Samyn vede in trionfo il ciclista francese Florian Senechal. Il corridore della Deceuninck-Quick Step è giunto primo al traguardo, dopo ben 200 chilometri dal via, in volata. beffato all’arrivo il padrone di casa Aimé De Gendt della Wanty-Groupe Gobert, che ha mancato per poco la ...